Efter tunga tiden i Modo - nu lossnar det: "Har en stor offensiv roll"

Han fick det inte att lossna hemma i Örnsköldsvik med Modo. Men efter ett stopp i Västervik har Lukas Wernblom funnit både trygghet och produktion i sin nya klubb Mora IK.

– Jag tror att vi är på väg att bygga något riktigt bra här, säger han till hockeysverige.se.

Fostrad och stöpt i Modo, men Lukas Wernblom fick aldrig riktigt till det i hemstadens klubb. I oktober i fjol spelade han sin sista match för klubben då han lånades ut till allsvenska rivalen Västervik.

"Lukas har inte varit nöjd med sin situation gällande speltid och vi har därför gemensamt kommit fram till den här lösningen. Vi önskar Lukas all lycka till under den fortsatta säsongen", kommenterade Modos sportchef Fredrik Glader ynglingens sorti.

"ETT JÄTTEBRA STEG FÖR MIG"

– Först och främst tycker jag att kommunikationen brast lite överlag. Det funkande inte och då var det skönt att hitta lite andra vägar, säger Lukas Wernblom till hockeysverige.se när han ser tillbaka på uppbrottet.– Då öppnades den här möjligheten upp och Västervik kom på tal ganska snabbt, vilket kändes jättekul.

I dag är det en flytt han är tacksam över att ha gjort, även om det poängmässigt inte blev riktigt vad han hade hoppats på. Under sina 46 matcher i klubben svarade Wernblom för åtta mål och totalt 16 poäng.

– Först och främst tycker jag att det har varit väldigt nyttigt för mig att flytta. Jag hade en jättebra tid i Västervik även fast produktionen kanske inte blev som jag hade tänkt mig, berättar Lukas Wernblom för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick en hel del förtroende och även spela lite annorlunda, mer i offensiva situationer, vilket var lite av det jag var ute efter. Det blev ett jättebra steg för mig.



Varför valde du just att spela för Västervik?

– Det stod mellan några lag, men jag kände att Västervik verkligen trodde på mig samtidigt som jag redan kände några av grabbarna i laget. Det här gjorde att det kändes som att det blev en lätt övergång.

Foto: Bildbyrån/Dennis Ylikangas



Hur ser du tillbaka på säsongen sedan du kom till Västervik?

– Jag skulle säga att den gick upp och ner för mig precis som för laget. Jag tycker att jag växte som person och även som spelare så jag ångrar absolut inte att jag åkte dit.

– Sedan är Västervik en stad som är väldigt lik ”Ö-vik”. Det är nära till vattnet och staden är inte särskilt stor. Jag fick några favoritrestauranger som jag gick till ofta och så vidare, säger 20-åringen som också fick vara med om att möta Modo i Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

– Det var självklart speciellt eftersom det var första gången jag satt på den sidan av båsen. Klart att det blev lite extra tändvätska att möta dom jag känner, men samtidigt var det bara att gå ut och göra samma jobb som jag brukar göra, så det blev inte någon jättestor skillnad.

Blev du lite extra nervös inför matchen med tanke på att du lämnade klubben tidigt samma säsong?

– Nervös vet jag inte. Jag kanske var lite mer taggad och påslagen. Det var faktiskt inte heller något liv från läktaren utan det var lugnt. Vi fick vinna dessutom så det var en härlig hockeymatch.



Gjorde du något mål?

– Nej, men Victor Öhman gjorde fyra, säger Wernblom med ett lätt skratt.

PRATADE MED SHL-KLUBBAR

Wernblom är annars ett namn som förknippas stark med just Modo.

Pappa Magnus är en ikon i klubben och storasyster Moa fick sin uppfostran i klubben, men är nu inne på sin fjärde säsong i Linköping. Däremot spelar yngsta Wernblom, Wilma, kvar i Modo.

– Självklart har Modo varit en del av hela min uppväxt. Nu har jag egentligen SK Lejon som moderklubb, men det känns egentligen som jag spelat hela min karriär i Modo. Självklart betyder klubben mycket och har absolut en plats i mitt hjärta.

Lukas Wernblom har fått en flygande start i Mora.Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård



Nu är det dock varken Modo eller Västervik som gäller längre för Lukas Wernblom. Inför den här säsongen värvades han till Mora IK, där han fått Johan Hedberg, närmast från NHL-laget San Jose Sharks, som coach.

– Mora och jag pratade litegrann redan i slutet av förra säsongen. Det kändes som att vi trivdes med varandra redan från första gången vi satte oss för att prata. Vi hittade en bra lösning samtidigt som Mora verkligen trodde på mig.

– Samtidigt kändes det som ett bra steg i karriären för mig att ta så jag hoppade på direkt.



Fanns det även locktoner från SHL-klubbar?

– Min agent pratade med några klubbar, men det var inget konkret. Det känns som jag inte riktigt var klar med Hockeyallsvenskan och då blev jag glad då den här möjligheten dök upp.

HYLLAR HEDBERG

Den före detta juniorlandslagsmannen har inlett säsongen i Mora på ett mycket förtroendeingivande vis. Under lagets inledande 14 matcher har Wernblom svarat för fem mål och totalt tio poäng.

– Jag tycker att hela laget har startat väldigt bra. Sedan får jag spela i mycket i offensiva situationer, mycket tre mot tre och så vidare. Det har blivit lite annorlunda för mig på det sättet.

– Nu har även poängen börjat trilla in även om jag egentligen tyckte att det kändes bra spelmässigt redan förra säsongen. Produktionen har kommit igång lite mer nu, vilket jag också har önskat att den skulle göra.



Har Johan Hedberg gett dig en annorlunda roll jämfört med den du hade i Västervik?

– Jag har en stor offensiv roll här och jag spelar i alla situationer. Främst ansvarar jag i offensiven och det trivs jag väldigt mycket med. Det är kul att få chansen. Sedan är det upp till mig och ta den.

Johan Hedberg och Örjan Lindmark.Foto: Bildbyrån



Johan Hedberg kommer från att ha spelat och coachat i den amerikanska hockeyn sedan 1997. Lukas Wernblom märker också att det är en viss skillnad mot ledarskapet han tidigare upplevt.

– Det är absolut en lite amerikansk touch i hans ledarskap, men egentligen är han ganska lik svenska coacher. Han är väldigt bra på att kommunicera och det känns som att han får fram mycket ur både laget och individen. Jag tycker att han är en riktigt bra tränare.

Hur märks den amerikanska touchen?

– Det lite spelidén vi har, men vi har även ett litet annat stuk på träningarna jämfört med vad jag är van vid. Det är där den touchen kommer in lite grann, men det är ingen stor skillnad.



Har det här gett dig en liten extrakick som spelare?

– Ja, absolut. Man börjar alltid om från noll när man får en ny tränare. Jag tror hela laget, även dom som var kvar från förra säsongen, känner likadant. Jag tror att vi är på väg att bygga något riktigt bra här.



Du har bott i Mora under några månader nu, hur trivs du i Vasaloppets Mecka?

– Det funkar jättebra. Jag och min sambo, Julia, väntar nu på att en liten hundvalp ska flytta in hos oss. Då blir det ännu lite roligare.

– Sedan är det är nära till allt här i Mora och mycket trevligt folk så vi trivs jättebra.

Vilken ras blir det på hunden?

– En Golden Retriever. Vi gillar lite större hundar samtidigt som vi båda två är uppväxta i hundfamiljer. Nu kändes det som att det var vår tur att skaffa en egen så det ska bli jättekul, avslutar Lukas Wernblom.



