"Det bästa målvaktsspelet jag sett på år och dar"

Hyllad av motståndarnas tränare. Mantas Armalis storspel lade grunden för Djurgårdens tunga trepoängare på tisdagskvällen. Och det som fastnade på näthinnan var framför allt desperationsräddningen i första perioden.

– Helt klart en topp tre-räddning i karriären, säger Djurgårdens matchvinnare till hockeysverige.se efter 4–1 mot Brynäs.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

– Grymt målvaktsspel! Det absolut bästa jag har sett på år och dar.

Så löd Brynästränaren Peter Anderssons hyllning – till motståndarmålvakten Mantas Armalis efter Djurgårdens 4–1-seger på Hovet.

– Oj, det är jättekul att höra! säger Armalis förvånat när han får ta del av Anderssons oväntade lovord.



28-åringen stoppade 27 skott, varav flera klara målchanser i framför allt den första perioden, när Djurgården stundtals hade svårt att ta sig ur försvarszonen. Den vassaste kom knappa sju minuter in i perioden när han stoppade Marcus Björks direktskott – med klubban – efter att ha sett överspelad ut.

Han skrattar gott när räddningen kommer på tal.



– Vad ska man säga? Det är en ren reflexräddning i ren desperation. Det är sådant där man inte tränar på, men som man är tvungen att göra när man är helt borta. Jag hade en kille på vänsterkanten jag var tvungen att respektera med tanke på tiden han fick, sedan så kom insticket och jag hann inte trycka med benet, så det var bara att slänga ut det enda jag hade. Ibland sitter det, säger han med skrattet bubblande i bröstet.

Vad känner man efter en sådan räddning?

– Det blir lite extra pump, det är självklart. Men då får man hålla sig lugn och jobba vidare. En räddning är inte en match.

Kan du ranka den bland dina bästa räddningar?

– Det är nog helt klart en topp tre-räddning. Det är sällan man får göra en klubbräddning på ett direktskott så som jag gjorde nu i ett så viktigt skede dessutom. Hade det blivit mål hade det kunnat bli väldigt annorlunda.

Det är dock inte första gången han gör en liknande räddning i SHL. På Twitter plockade amerikanen Zach Ellenthal fram ett klipp på en nästa identisk räddning som han gjorde i en match mot Skellefteå, även då i Djurgården, för ganska precis fem år sedan.

Mantas Armalis makes the same highlight reel save almost exactly five years apart: pic.twitter.com/itJHvuivVP