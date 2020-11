Avslutade karriären i våras – nu har NHL-profilen hittat nytt jobb

Joel Ward gicks i våras ut med att hans spelarkarriär var över. Nu har dock 39-åringen hittat ett nytt jobb då han är klar som assisterande tränare i Henderson Silver Knights, Vegas farmarlag.



Som nybliven 26-åring gjorde Joel Ward NHL-debut med Minnesota Wild säsongen 2006/07. Det var början på en framgångsrik NHL-karriär för den odraftade forwarden. Ward landade till slut på 726 matcher och 304 poäng efter spel i Minnesota, Nashville, Washington och San Jose.

I april i år gick han officiellt ut med att karriären var över efter att ha försökt att ta sig tillbaka till spel under två år. Ward behövde dock inte vänta särkilt länge på ett nytt jobb.

Igår gick nämligen Henderson Silver Knights, Vegas nystartade farmarlag, ut med att Ward är klar som assisterande tränare i laget.

Där kommer han, tillsammans med Jamie Heward, att göra huvudtränaren Manny Viveiros sällskap.

The Silver Knights have hired Jamie Heward and Joel Ward as assistant coaches!! They’ll join head coach Manny Viveiros behind the bench 😄



Welcome home, guys!!! 🏡#HomeMeansHendersonhttps://t.co/50tC1b8YnY