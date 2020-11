Gör succé - med Nylander i båset

– Klart att det skulle vara kul att prova på det, absolut, säger han till hockeysverige.se.

Hockeyettans just nu bästa lag heter Huddinge. Efter 14 spelade matcher är laget fortfarande obesegrade. 89 gjorda mål och bara 29 insläppta innebär att Huddinge just nu har plus 54 i målskillnad. Inför säsongen bytte klubben tränare för A-laget. Mikael Österblom hoppade av uppdraget. Istället lyfte klubben upp Peter Nylander från J20-laget.



Peter Nylander, för övrigt bror till Michael Nylander är fostrad i klubbens egna led, men har även spelat 356 elitseriematcher. Han har dessutom spelat i finska, ryska, norska, tjeckiska och engelska ligan. Lägg därtill en halv säsong i amerikanska ECHL. Som tränare är hans främsta merit att varit assisterande tränare i Hockeyallsvenskan till Tomas Mitell, men nu är hans utmaning att sätta upp mål för Huddinge i Hockeyettan.

- Det har varit ganska svårt att sätta upp ett mål eftersom vi i våras plötsligt fick ett avhopp av A-lagstränaren. När jag sedan blev tillfrågad ville jag såklart utmana mig själv och ta jobbet, berättar Peter Nylander då hockeysverige.se träffar honom i klassiska Björkängshallen där han inledde sin hockeykarriär.

- Tidigare hade jag varit i AIK en sväng och kände efter det att det skulle vara kul att jobba med seniorer. Det var, som sagt var, en speciell situation eftersom det var Corona också. Vi visste inte vilket lag vi skulle få ihop.

- Vi har nu ett ganska blandat lag med unga spelare och spelare utifrån. Önskan är att vi tar oss till Allettan. Det är där vi försöker vara och kriga.

Peter Nylanders kontrakt med Huddinge gäller en säsong och med tanke på att allt gått fort kring att han skulle ta över A-laget har han inte hunnit sätta upp några långsiktiga mål för laget.

- Nej, det har jag inte. Man måste följa hockeyn på nära håll i den serien man håller till i, vilket inte var min starka sida just då. Det gjorde att jag inte kände till alla spelare utifrån. Trots allt kände jag till några spelare sedan tidigare då jag haft dom under junioråren.

- Som sagt var, kortsiktigt vill vi ta oss till Allettan och sedan ta det lite därifrån. Från början visste jag inte riktigt heller hur vi skulle agera som lag där ute. Vi visste bara att vi ville ha spelare som älskar hockey, fortfarande har en passion att nå nästa ”level” och vilja komma hit för att bli bättre varje dag.

Finns det resurser i Huddinge för att utbilda spelarna på ett bra sätt?

- Det finns resurser och det finns mycket hockeykunskap i klubben. Sedan måste vi sammanfläta dom här kunskaperna och göra en kunskapsdelning. Lyckas vi med det kommer allt bli ännu bättre och vi kommer kunna jobba utefter en bra röd tråd.

Upplever du att ni närmare er det?

- Ja, jag tycker att vi kommit närmre. Jag tycker också att vi har en fin röd tråd genom föreningen där vi jobbar mycket mer tillsammans och då genom hela elitblocket, från U16 till A-lag.

- Idag har vi ett bra ”flow” med samarbete genom tränarstaben. Eftersom jag även är på hockeygymnasiet träffar jag alla våra tränare. Jag tycker även att vi har ett bra ”flow” på ungdomslagen.

SKILLNAD MOT AIK

Peter Nylander har tidigare varit coach både i Hockeyallsvenskan och J20 i AIK och upplever att det finns en ganska stor skillnad mellan klubbarna.

- Här sitter vi under samma tak. I AIK är seniorverksamheten på Hovet och juniorverksamheten på Ritorp. Då blir det lite annorlunda.

- Här träffar jag eller ser våra spelare varje dag i korridorerna. Jag hejar på killarna och har många av dom på hockeygymnasiet. Då blir det en annan närhet till spelarna samtidigt som det då blir lättare att känna igen och prata med killarna.

- Steget upp till A-laget blir lite tryggare i och med att jag träffar killarna dagligen. Det blir inte en så stor skillnad. Dom är bara i ett annat omklädningsrum.



Upplevde du det här som ett problem i AIK?

- Nej, det var inget problem som så. Här skapar jag relationer eftersom jag träffar våra spelare dagligen. Då tror jag att människan kan känna sig lite tryggare för det är ändå ett steg upp.

- Jag minns själv då jag var junior och kom upp att det då var ett stort steg. Där var det då människor som jag inte hade träffat förut. Nu blir det lite lättare steg att ta för spelarna eftersom dom redan känner tränaren och även ser alla A-lagsspelare i korridorerna där man hejar på varandra och så vidare.

Du har varit i J20 och Hockeyallsvenskan som coach, men nu är du tränare i en hel ny serie. Vilka intryck har du av Hockeyettan som serie så här långt?

- I Hockeyettan är det ofta lite yngre spelare och då kan prestationen i sig vara lite upp och ner. Att försöka hitta en hög lägsta nivå är viktigt, tror jag, om man ska ta sig vidare.



Har ni lyckats med den biten?

- Vi jobbar på det varje dag. Det handlar om att hela tiden påminna spelarna om detaljer och att vi ska vara bättre imorgon. Och sedan påminna killarna om att inte vara nöjda.

"VIKTIGT ATT MAN HAR PASSIONEN"

Peter Nylander har under sin korta tid som coach, fyra säsonger, fått en hel del beröm för sitt ledarskap. Enligt många ett modernt ledarskap.

- Jag ser det som viktigt att ha en bra relation till spelarna, att vara rättvis, öppen och rak med spelarna i kommunikationen på ett bra sätt. Om man tycker att något inte riktigt funkar att vi då kan lyfta det både från min och deras sida. Att försöka ha en sådan dialog i en positiv anda så vi tillsammans kan ta oss framåt.

- Jag ska vara där för dom även om jag såklart även vill kunna ha en viss kravbild på spelarna.

Trivs du lite extra bra att jobba med unga spelare?

- Det behöver möjligtvis inte vara unga spelare, men jag tycker om att jobba med spelare som fortfarande brinner för att bli bättre.

- Jag tycker att det är viktigt, oavsett ålder, att man har den här passionen. Sådana spelare är ofta lyhörda och vill hitta lösningar tillsammans.

Vad är din egen ambition som tränare, har du någon egen målbild?

- Nej, det har jag inte riktigt. Det är kul att uppleva när spelare utvecklas och se när laget gör bra saker på isen utifrån vad vi jobbat med. Att se när det fungerar är alltid spännande. När den här utvecklingen sker får man oftast resultatet med sig.



Har du några tankar kring att i en framtid kanske bli exempelvis en SHL-tränare?

- Klart att det skulle vara kul att prova på det, absolut. Det krävs mer och mer ju högre upp man kommer och det skulle vara intressant se hur jag skulle klara av det.



Huddinge är alltså poängmässigt det bästa laget i Hockeyettan och, trots ett svettigt derby mot Segeltorp nyligen, obesegrade den här säsongen.

- Vi har en bra mix i laget, bra spets och en grupp som tycker om att vara tillsammans och jobba ihop på isen. Gruppen har ett fint driv och nyckeln till att det gått bra är att det finns mycket glädje och kärlek till sporten i laget.

BLICKAR MOT KVAL?

Har du sett spelarna utvecklas mycket som spelare under säsongen?

- Absolut. Jag tycker att dom tagit steg och det är jättekul.



Vilka brister ser du i gruppen?

- Det jag kan se är att nu då vi tagit många segrar att man kan bli lite bekväm ibland, tror man har lite mer tid än man har och när man är sugen på att spela ibland vill göra det här lilla extra, men vid fel tillfälle. Ibland blir det att killarna tummar på vissa saker. Det är vad som är våra farhågor ibland.



Vågar du redan blicka så långt fram som till ett Hockeyallsvenskt kval?

- Vi lever i nuet, säger Peter Nylander med ett leende och fortsätter:

- Vi tar matcherna match för match, jobbar med sakerna vi behöver och gör vår resa. Hur det kommer räcka få vi se då, men kan alla fortsätta utvecklas och ta flera steg så blir det intressant att se vart det landar, avslutar Peter Nylander.

