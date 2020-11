Succéspelaren om systerns tuffa resa: "Hon är en av mina idoler"

Johannes Nilsson gör sin första säsong i Hockeyallsvenskan och det har blivit succé som gör att han leder Väsbys interna poängliga.

För hockeysverige.se berättar 25-åringen nu om systerns kamp mot en sjukdom där det idag inte finns något botemedel.

– Ska jag vara helt ärlig, Evelina är en av mina idoler efter allt hon gått och går igenom. En sjukt tuff tjej som verkligen krigar på, säger Nilsson.



Johannes Nilsson har gjort en lång resa i Hockeyettan efter det att han lämnade Brynäs 2015. Resan har gått via Nybro, Kallinge/Ronneby och Östersund innan Nilsson skrev på Väsby säsongen 2018/19. Ett Väsby där han idag är poängbäst med sju mål och totalt 12 poäng på 17 matcher.



Vid sidan av isen har Johannes Nilsson fått följa sin äldre systers kamp mot tuffa smärtor. En sjukdom där det idag inte finns något botemedel.



– Evelina har Endometrios. Det är inte så mycket folk som vet vad det egentligen är, berättar Johannes Nilsson och fortsätter:

– Om jag ska förklara lite kort så när tjejerna får sin menstruation så gör det bra mycket ondare än vad det gör för vanligt folk. Det här har hon levt med sedan 15-årsåldern. Hon är en fruktansvärd krigare. Hon var senast inlagd en vecka på sjukhus efter att hon svimmat då smärtgränsen var för hög.

I en intervju med Gefle Dagblad 2017 berättar också Evelina Nilsson om kampen mot sin sjukdom.



Det finns även en solskenshistoria i hennes tuffa resa med smärta och ideliga sjukhusbesök.



– Hon har fått två barn. När man har Endometrios brukar det vara svårt att få barn. Men man lyckades hitta ett sätt med IVF-behandling få två underbara prinssessor (Bele och Lily). Det är väldigt kul att hon ändå lyckats få barn.

– Hon har det inte lätt och hon ska ha all cred som går att ge för allt hon går igenom och krigar för.

Hur har din systers sjukdom och kamp påverkat dig som person?

– Hon har ont konstant hela tiden. Det får mig att tänka att man inte behöver klaga på allting. När jag har en syster som mår dåligt så har hon det värre än vad jag har oavsett vad det handlar om.

– Man ska glädjas åt det man har och att man mår bra för alla människor mår inte lika bra. Jag tycker också det är viktigt att frågan väcks kring sjukdomen Endometrios. Det finns ännu inte heller något botemedel mot sjukdomen.

”BESVIKEN DÅ JAG INTE FICK FORTSÄTTA”

Vi reser tillbaka men hockeyns hjälp till säsongen 2014/15 och Johannes Nilssons debut i SHL.



– Det var en dröm som gick i uppfyllelse, att få spela SHL-hockey med det lag som jag haft som favoritlag sedan jag var liten, berättar 25-åringen från Hedesunda och fortsätter:

– Klart att det var jättekul att få chansen, känna på SHL och spela för Brynäs, men jag var kanske inte riktigt redo för det. Antagligen var det också därför jag inte fick fortsätta i Brynäs.

En ung Johannes Nilsson i Brynäströjan. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Blev det en stor besvikelse när det inte blev någon fortsättning?

– Jag hade det lite på känn. Jag var med totalt elva matcher, men spelade kanske jag fick göra i fyra av dom. Det kändes bra och jag spelade med bröderna Westerholm.

– Brynäs var inne i en period där det gått ganska tungt så det var inte allra lättaste att kliva in och göra någonting. Klart att det var påtagligt efter att ha torskat mycket med självförtroende och allting i laget.

– Jag är ändå nöjd att jag fick chansen. Sedan var jag såklart besviken då jag inte fick fortsätta, men det var bara att köpa det och hitta en annan väg tillbaka.

Efter sin tid i Brynäs har det alltså fram till säsongen 2020/21 bara handlat om spel i Hockeyettan för Johannes Nilsson. En liga som han tycker håller en ganska hög nivå.



– Ska jag vara helt ärlig tycker jag att nivån är rätt bra. Det är lite för höga toppar och låga dalar mellan lagen. För stor skillnad mellan toppen och botten helt enkelt. Bra lagen i Hockeyettan skiljer sig inte mycket från lagen i Hockeyallsvenskan.

– Överlag är Hockeyallsvenskan en skickligare liga, men jag tycker inte att det är en så fruktansvärt stor skillnad.

”VERKAR HA VARIT NÅGOT LYCKAT”

Väsby-forwarden har spelat i tre av Hockeyettan-serierna, östra, västra och norra.



– Det är lite fler bra lag i södra och lite fler bottenlag i norra och östra. Som jag sa så tycker jag att topplagen står sig ganska fint.

Vilken nivå håller som du ser det toppspelarna i Hockeyettan?

– Jag tror att dom kan hålla ganska bra i Hockeyallsvenskan också. Det handlar egentligen ganska mycket om förtroende. Ofta då det kommer upp spelare som varit producerande i Hockeyettan och sedan får chansen i Hockeyallsvenskan så brukar dom ofta sättas i en tredje eller fjärde line. Då blir det lite tufft att producera när man inte får den speltid man är van vid.

– Klart att Hockeyallsvenskan är en bättre liga och man måste komma in i den, men jag tycker att jag i fall jag har gjort nu.

Vad var det som fick dig till Väsby?

– Jag hade varit runt i södra under två säsonger. Sedan var jag upp en säsong i Östersund. Jag hade träffat en tjej (Felicia) från Stockholm just innan jag åkte ner till Nybro. Efter tiden i Östersund hade vi haft ett distansförhållande under ungefär tre år.

– Det går att spela hockey på en bra nivå även om det inte är södra eller norra. Innan hade jag hört östra serien snackats ner ganska mycket. Jag kände ändå att jag ville ge det en chans i östra samtidigt som jag nästintill bestämt mig för att flytta hem till tjejen i Stockholm.

– Då började jag titta på olika lag här och där dök Väsby upp. Jag slog helt enkelt en pling till Tom (Tärnström). Han nappade direkt. Tre år senare spelar jag fortfarande kvar här så det verkar ha varit någonting lyckat med det hela, säger Johannes Nilsson med ett lätt skratt.

Johannes Nilsson leder Väsbys interna poängliga hittills. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



”ÄR EN PROCESS VI GÅR IGENOM”

Tiden i Väsby har varit ibland lite rörig med en hall som helt enkelt inte var i speldugligt skick, ett inställt kval och ovisshet kring avancemanget till Hockeyallsvenskan.



– Första säsongen hade vi ingen hemmaborg innan halva grundserien var spelad. Jag tycker ändå inte att det påverkade oss mycket. Vi krigade på den säsongen och gjorde det rätt bra. Sedan hade vi lite otur samtidigt som vi inte var riktigt redo.

– Säsongen efter kom vi ihop riktigt bra som grupp och allting klaffade. Vi hade inte många torskar förra säsongen och vi spelade egentligen riktigt bra hela den.

– Sedan blev det en sjuk besvikelse då vi fick reda på att kvalet ställdes in. Samtidigt förstod vi att hälsa och välmående går före allt annat. När vi sedan väl fick veta att vi fått platsen var det en otrolig glädje. Där är vi nu, 17 matcher in i Hockeyallsvenskan, och vi har äntligen lyckats vinna lite igen.

Hur har steget varit upp till Hockeyallsvenskan där ni just nu ligger på en tolfte plats?

– Det har varit lite samma sak för både laget och mig. Viktor (Tuurala, tränare) brukar säga att det är en process vi går igenom. Det är bland annat en del grabbar som inte spelat i Hockeyallsvenskan tidigare. Det handlar om att komma in tempo och det fick ta 15 matcher innan vi var där.

– Senaste veckan har vi börjat få poäng med oss och jag tycker att vi egentligen har förtjänat att få mer poäng redan tidigare. Samtidigt är det bättre att det kommer nu än i omgång 35.

Har det funnits en frustration i gruppen när inte poängen trillat in som ni önskat och trott?

– Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi har krigat på riktigt bra ändå och hållit glädjen uppe. Vi har egentligen trott på det hela tiden. Även om vi har torskat har vi spelat bra, men inte fått poäng med oss.

– Så länge vi spelar bra och skapar chanser så finns det misstag som måste bli färre när man spelar i en så bra liga som Hockeyallsvenskan för du straffas hårdare där. Vi har kommit in i det bättre och bättre och jag tycker att det bara ska bli roligare framöver.

I senaste omgången vann Väsby över topplaget Björklöven med 5-3. En seger som givetvis betyder mycket för självförtroende i laget.



– Klart att det betyder mycket för självförtroendet. Jag skulle ljuga om jag säger något annat. Folk pratar om att Björklöven är ett lag som håller SHL-nivå. Vi tvålar dit dom med 5-3. Klart att det gör mycket för gruppen, att det är möjligt att ta tre poängare mot bästa lagen i serien, avslutar Johannes Nilsson.

