Otäcka bilder – här förs Oskarshamnsforwarden ut på bår

I mitten av den tredje perioden mellan Örebro och Oskarshamn utspelade sig otäcka scener.

Oscar Sundh bär upp pucken genom mittzonen och skickar iväg en passning och ser då inte att Emil Larsson kommer från sidan. Larsson tacklar Sundh och IKO-forwarden faller till isen och ligger orörlig.

Sundh fick snabbt vård på isen men blev liggandes länge och fick rullas ut på bår. Han sträckte dock upp handen samtidigt som han lämnade isen för att visa att han kunde röra sig.



– Riktigt otäckt. Nu håller vi alla tummar för att det inte är allvarligt. Det var en fruktansvärd smäll, säger C Mores kommentator Stefan Klemetz.

”KAN VARA ETT KARRIÄRSSLUT”

Ingen utvisning tilldömdes för Emil Larssons tackling, något som Oskarshamnstränaren Martin Filander inte var nöjd med.

– Det är ett jättemisstag att det inte bli något av den. Det är blindside, rakt på käken och han är trea in. Det fins många parametrar. Det ser ruskigt otäckt ut och jag kan bara hoppas att han mår bra, säger Filander till C More efter matchen.



Detta är dessvärre inte första gången som Oscar Sundh tvingas lämna en match på bår med en huvudskada. I en match mellan Luleå och HV71 2012 fick Sundh en smäll mot huvudet som gjorde att han blev medvetslös och låg orörlig på isen. Han tvingades sedan bort från hockeyn i tre månader på grund av hjärnskakningen han led av.

– Jag är ledsen över att behöva säga det här, men vi vet vad han har gått igenom tidigare. Jag skulle inte vilja säga detta men det här kan vara ett karriärsslut. Jag har en god vän som jag spelat med där det varit slut när en sådan här incident inträffat. Det här är tungt, det är jättetungt, säger experten Johan Tornberg i C Mores studio efter matchen,

”SKICKAT SMS TILL SIN TJEJ”

Sundh fördes till sjukhus och nu lämnar Oskarshamn sin första uppdatering om forwardens tillstånd.

– Han är på sjukhus. Det är ingen blödning men det är en kraftig hjärnskakning. Han har skickat sms till sin tjej att det känns okej och att hon kan vara lugn. Det känns ändå skönt då det såg fruktansvärt illa ut på isen, säger Oskarshamns general manager Thomas Fröberg till SVT Sport.



Örebro vann matchen med 2-1.

