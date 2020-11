Under nästa vecka tickar regeringens bidrag in på klubbarnas konton där Riksidrottsförbundet beslutat att Hockeyallsvenskan tilldelas 36,8 miljoner av totalt 195 miljoner kronor som går till hockeyrörelsen. Fördelningen klubbarna sinsemellan är än inte offentlig när den här texten går i tryck. 36,8 miljoner ska alltså fördelas mellan 14 lag, vilket innebär i snitt drygt 2,5 miljoner per klubb.

Stora variationer i bidraget, klubbarna sinsemellan, lär förekomma då pengarna är ett stöd i form av kompensation för inkomstbortfallet som restriktionerna genom pandemin har medfört.

Där kan man kallt räkna med att klubbarna med störst publiksnitt föregående säsong kommer att få ta störst del av kakan.

Ett, minst sagt, välkommet tillskott hos blödande klubbar. Likviditeten sinar i rask takt där bidraget kommer väl till pass för att betala ut novemberlönerna. Frågan är hur likviditeten ser ut för en del klubbar när lönen ska betalas ut i december, eller januari för den delen.

TVINGAS GÅ PÅ A-KASSA

Jag läste i LT att Södertälje redan nu proklamerar för ett införande av åtta-månaderskontrakt istället för, som tidigare, jobbat med kontrakt som startar den 1 maj. Klubbarna på den undre halvan i hierarkin av Hockeyallsvenskan jobbar redan på det sättet.



Detta innebär att det står fritt fram för spelarna att lösa sin egen finansiering under perioden utanför kontraktstiden. Där är det inte helt ovanligt att spelaren går på A-kassa samtidigt som träningen sköts på egen hand. Lite av det gick jag in på i en av mina senaste texter.

SSK:s sportchef Mikael Samuelsson kommer skriva åttamånaderskontrakt med sina spelare.Foto: Bildbyrån



INTE RÅD MED 23 HELTIDSLÖNER

Hockeyallsvenskan har hittills ansetts vara en professionell liga där spelarna har levt på sin profession som hockeyspelare. Frågan är om det kommer ändras nu när vi står inför en tuff ekonomisk återhämtningsfas närmaste åren.

Jag är ganska övertygad om att vi kommer att få se allt färre lag som jobbar med samlad trupp under sommarperioden.



Jag tror dessutom att klubbarna tvingas sänka sin spelarbudget till den grad att man inte klarar av att hålla 23 spelare plus ledare med värdiga heltidslöner under åtta månader. Därför tror jag det kommer tvingas fram en form av bisyssla för spelare som huserar i tredje-fjärdeformationen.

Med bisyssla tänker jag mig någon form av studier eller deltidsarbete, åtminstone för spelare lägre ned i hierarkin i laget och i klubbar på den undre halvan av den hockeyallsvenska hierarkin.

VAR GÅR GRÄNSEN?

Med det sagt tror jag inte nivån på hockeyn kommer bli sämre för den sakens skull då hela hockeyrörelsen drabbas på liknande sätt. Samma typ av konkurrens kommer att bestå även om det handlar om mindre ekonomiska medel än tidigare.



Frågan är var gränsen går för att kalla en liga för proffsliga? Skickliga nordamerikaner kommer fortsatt inte ha något problem att kalla ligan för en proffsliga då de som kommer hit är just det, nämligen professionella hockeyspelare.

Men våra svenska spelare i tredje-/fjärdelinan, kommer de att kunna leva på sin hockey och vad krävs för att kallas proffsliga?

