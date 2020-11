Superlöftet bekräftar: Prioriterar JVM före NHL

Värdlandet Kanada ser ut att behöva klara sig utan draftettan Alexis Lafrenière i vinterns JVM. Han kommer i stället ladda upp inför den stundande NHL-säsongen, även om det kanadensiska förbundet inte helt gett upp hoppet om att få in Lafreniere i laget. Vi har också, de senaste dagarna, sett att Detroit inte släpper Röglebacken Moritz Seider till den tyska JVM-truppen.

En stjärna som däremot ser ut att spela turneringen är höstens drafttvåa Quinton Byfield. Supertalangen är just nu på plats på Kanadas JVM-förberedande läger och tränade igår i en kedja med Samuel Poulin ochPeyton Krebs. När Byfield sedan mötte media efter träningen var han tydlig:

Han kommer stanna kvar i Red Deer och försöka slå sig in i Kanadas JVM-lag, och ansluta till Los Angeles Kings först efter turneringen även om NHL drar igång när JVM spelas. NHL planerar just nu att släppa pucken den första januari, vilket skulle vara mitt i mästerskapet.

Quinton Byfield says he'll stay in Red Deer to try and make Team Canada and head to Los Angeles following the tournament. #WorldJuniors