TV: Håkan Loob berättar om sin bakgrund

Håkan Loob är en av Sveriges stora hockeykungligheter. Den ny 60-årige gotlänningen lyckades under sin karriär vinna såväl VM- som OS-guld, blev Stanley Cup-mästare med Calgary Flames 1989 och svensk mästare med Färjestad som spelare 1981.



I Wikegård vs berättar Loob om sin uppväxt på Gotland, om hur pappan kom dit från Estland i en roodbåt – och hur det faktiskt kunde ha blivit en karriär i pingis i stället för ishockey om det inte vore för den legendariske ledare Tommy Töpel.

