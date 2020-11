"Jag tror han är seriens bästa spelare"

De har dominerat och varit SHL:s bästa kedja. Nu hyllas Leksands fruktade stjärntrio av klubbikonen Anders "Masken" Carlsson.

– Alla tre är i alla fall topp-tio i ligan, säger "Masken" till hockeysverige.se.

Anders Carlsson spelade i Leksand mellan 1995 och 2001. Där spelade "Masken" bland annat i två numera klassiska kedjor. Dels den med Jonas Bergqvist och Stefan ”Loppan” Hellqvist dels med Jens Nielsen och nämnde Hellqvist.

Numera bor 59-åringen (fyller 60 om sju dagar) i Leksand och har på nära håll sett en av SHL:s bästa kedjor växa fram den här säsongen. Vi talar alltså om trion med Carter Camper, Marek Hrivík och Peter Cehlárik En trio som givetvis även ”Masken” är imponerad av så här långt.

- För det första är det tre väldigt duktiga hockeyspelare. Hrivik och Camper ligger topp två, tre som spelare i ligan, säger Anders ”Masken” Carlsson till hockeysverige.se och fortsätter:

- Alla tre är i alla fall topp tio i ligan. Sätter man ihop tre sådana spelare som dessutom tänker hockey likadant då blir det bra och dom är sjukt roliga att se på.

"SÅ STARK PÅ PUCKEN SÅ DET ÄR SJUKT"

Hur ser du på Carter Camper som spelare?

- Han har ett fruktansvärt bra spelsinne. Väldigt duktig, stark på pucken, ser isen bra och det är han som är nyckeln i deras powerplay. Seriens bästa powerplayspelare.



Marek Hrivik?

- Jag tror Hrivik är seriens bästa spelare. Han är så jäkla stark på pucken så det är sjukt. Dom kan inte ta pucken av honom och han spelar med ett sådant oroligt självförtroende. Bra kortpassningar, bra avslut…

- Det är inte bara så att dom här tre enbart är duktiga hockeyspelare. Alla tre är dessutom bra avslutare.



Peter Cehlárik?

- Han är framförallt en avslutare, men har ser också isen väldigt bra. Dom här tre kan positionera sig i anfallszonen och hittar varandra så bra att dom får långa anfall. Genom att alla tre är så starka är det svårt att få av dom pucken samtidigt som dom hela tiden hitta lösningar.

Peter Cehlárik och Marek Hrivik - en slovakisk superduo,Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson



Leksands förstakedja spelar drygt 20 minuter per match, men det ser inte ”Masken” Carlsson skulle vara något problem.

- Jag ser inga nackdelar i det alls. Tvärtom, jag tycker att Björn Hellkvist har matchat den här kedjan väldigt bra. Tillexempel i matchen mot Frölunda (vinst 4-0) och i avgörande lägen.

- Dom hade varit inne ett byte. Sedan kom nästa kedja in. Ordnade så Leksand fick tekning i anfallszonen. Då satte han in den här kedjan igen. Det är också där dom är som starkast.

- Det är så pass vältränade killar så dom vill nog spela mycket och är ganska nöjda med den situationen.

Kan du se några risker i att matcha toppkedjan så pass hårt?

- Egentligen inte. 20 minuter lär dom orka per match. Där tror jag inte att det är någon fara alls. Vad jag har hört är dessutom Hrivik ett fys-fenomen. Av alla rapporter jag fått från Leksand ska han vara fruktansvärt bra tränad. Då är inte 20 minuter någonting.

- När man tränar gör man det mycket längre, så att spela match i 20 minuter är någon fara för dom.

"STICKER UT VARJE MATCH"

Tidigare världsmästaren tror inte heller att övriga spelare i laget tittar snett på trion då dom matchas hårdare än övriga kedjor.

- Så länge dom producerar tror jag inte att det är något problem alls. Det är en sak om övriga i laget inte tyckte att dom här tre var bra. Att dom gång på gång får spela även fast dom är dåliga och går minus i matcherna, men den här kedjan är matchavgörande varje gång.

- Klart att dom andra vill spela mer, men så länge laget vinner och det går bra tror inte jag att det är något problem. Dom ska vara nöjda över att ha dom här tre i laget. Leksand hade inte legat där dom ligger annars.



Ser du en risk i att Leksand står och faller med den här kedjan om en eller två av spelarna i den blir skadade?

- Så är det i alla lag. Tar du bort bästa spelarna i ett lag, oavsett lag, får dom det jobbigt. Det gäller inte bara Leksand.

- Alla lag har några toppar. Blir några av topparna skadade händer det naturligtvis grejer i laget. Den här trion sticker ut varje match och har varit deras bästa spelare även om det finns någon till som jag tycker har varit bra i Leksand.

- Naturligtvis är det lättare att sticka ut när man får så pass mycket istid, men dom är så pass bra att dom ska ha mycket istid.



Tränaren Björn Hellkvist matchar laget överhuvudtaget ganska hårt. Bland annat får även försvarsspelare så som Jonas Ahnelöv och Johan Fransson väldigt mycket istid, hur tänker du kring coacharbetet där?

- Jag tycker att Hellkvist gjort ett strålande jobb så här långt. Han har verkligen coachat bra. Är man bra ska man spela mycket. Jag ser inget fel i det.

- Han har inte som många andra har ett etablerat lag att jobba med. Det är många unga spelare som inte har spelat så mycket tidigare. Då är det också lättare att få dom att köpa att man får mindre med istid än om man har 22 etablerade spelare.

Oskar Lang hyllas också.Bildbyrån





"HAR VARIT JÄTTEBRA - BÖRJAR PRODUCERA OCKSÅ"

Hur ser du på det lagbygge sportchefen Thomas Johansson satt ihop?

- Jag tycker att det är ett intressant lag. Ge det här laget och framförallt unga killarna något år så kan det här bli riktigt bra. Leksand har också många bra unga spelare på gång.

- Det är inget fel att matcha in dom unga spelarna lugnt för dom kan inte producera som bästa spelarna ännu, men dom kommer kunna göra det framöver.

- Se bara på en spelare som jag tycker har varit väldigt bra under en längre tid, Oskar Lang Han har varit jättebra och nu börjar han producera också. Förutom dom tre i förstakedjan är han den, enligt mig, som stått ut i match efter match.

- Lang är bra i varje match, vilket han inte var under förra säsongen. Nu börjar han växa in i SHL-kostymen.

- Leksand var ett bottenlag förra säsongen. Nu spelar laget en positiv hockey och försöker göra något med pucken. Ibland blir det fel, vilket det blir för många lag och visst kliar man sig i huvudet då det ska stickas in korta passningar i mitten hela tiden. Oftast löser dom det.

- Jag tycker att dom nu även är väldigt tajta i försvarsspelet. När dom mötte Frölunda så hade dom inte många målchanser. Där gjorde Leksand en fantastiskt bra match.

Anders ”Masken” Carlsson är också imponerad över Janne Juvonens säsong i målet.

- Målvakterna har fått mycket kritik, men jag tycker att Juvonen har varit förbannat bra senaste tiden. Mot Frölunda var han lysande, avslutar tidigare NHL-spelaren.



TV: Veckans SHL-lag #6

Matchrapporter: VIK Hockey segrare borta mot Leksand Färjestad vann mot Leksand hemma – avgjorde i förlängningen