Det ena laget gör succé – det andra är en stor flopp så här långt. Gårdagens drabbning mellan Vita Hästen och Modo underströk precis det. Nu undrar Joakim Englund om Modo kommer att slänga säsongen i papperskorgen och börja blicka fram emot 2021/22, eller om man har några ess kvar i rockärmen.

Jag hade en del förhoppningar om att tisdagens enda match, den mellan Vita Hästen och Modo, skulle bli just det; en match. Men tillställningen var tyvärr över redan efter 20 minuter, 3-0 på resultattavlan och näst intill bara ett lag på banan.

Det var Vita Hästen för hela slanten från start till mål och slutresultatet skrevs till förkrossande 7-0. Återigen fick vi se en dominant Sörensen som noterades för en kasse och två assist, men det som var mest glädjande var Marcus Erikssons comeback hos moderklubben. Eriksson, som till vardags huserar i division 2-laget IK Guts, är utlånad till Vita Hästen nu när Covid-19-restriktioner hindrar spel på lägre nivå.

Med sina två målgivande passningar tycktes allt vara som vanligt i Himmelstalundshallen sånär som på tröjnumret som för kvällen var 12 istället för 20. En tröja med rätt nummer kommer dock vara på plats inom kort då en sådan ska vara beställd. Den tröjan kommer med stor sannolikhet även att hänga i Himmelstalundshallens innertak, bredvid pappa Peters tröja, den dagen Eriksson väljer att avsluta karriären.

En viss kemi kunde man se mellan Vita Hästens två mest sevärda spelare där båda delar förnamnet Marcus. I powerplay fick duon nämligen chansen att lira tillsammans där man inte sällan kunde skönja att man sökte genomspelet till varandra. Det ska bli intressant att följa just PP-utvecklingen dessa herrar emellan ju längre de får lira tillsammans. Eriksson spelar i Hästen året ut medan Sörensen är på lån fram till dess att San Jose kallar.

DET FÅR INTE SE UT SÅ HÄR

Modo då? Efter att ha inlett sin roadtrip med seger över Västervik i söndags och en förstalina på uppgång kom så 7–0 mot Vita Hästen som en rejäl kalldusch. Måhända att man lider av att ha ett gäng spelare på frånvarolistan, inte minst i form av backar där avstängde Brendan Mikkelson samt skadade Tobias Viklund och Tommy Enström saknades i uppställningen.

Oavsett många spelare på frånvarolistan eller ej får det inte se ut som det gjorde i tisdags.

En säsongsinledning som präglats av underleverans från både tränare och erkänt skickliga spelare som Sebastian Ohlsson, Edwin Hedberg, Filip Sveningsson, Aaron Gagnon, Tobias Viklund och Jesper Dahlroth får mig att ifrågasätta lagbygget. Finns det någon plan för varje enskild spelare och var ska pusselbiten passa in i pusslet som ska läggas?

Redan när en spelare som Gustav Olhaver värvades från Tingsryd i våras satt jag med funderingar på var han skulle in i lagbygget någonstans. För även om Olhaver petade in 22 poäng, varav 13 mål, i Tingsryd förra säsongen är det ingen spelare för någon av Modos topplinor. Åtminstone inte om man siktar på att husera i tabelltoppen.

HUR AGERAR MAN NU?

Att värva Olhaver som en av klubbens första värvningar i våras, när det var spetsspelare som hade lämnat och behövde ersättas, sände knappast ut några positiva signaler hos undertecknad.

Förstå mig rätt här, inget ont om Olhaver, men jag tyckte bara att Modo hade bra fjärdelinaspelare i bland andra Magnus Häggström och Daniel Sylwander. Lägg därtill att klubben, under många år, haft en av Sveriges mest spännande plantskolor med möjlighet att kontinuerligt slussa in spelare till representationslaget och därigenom få sina yngre spelare att växa in i seniorhockeyn.

Innevarande säsong är vad den är, med allt vad det innebär, där frågan nu är hur Modo kommer att agera framledes. Trots allt har man ändå fått lite till skänks i och med uppsägningen av Nieminen och att Gagnon självmant kastat in handduken. Det bör innebära att pengar frigjorts och en justering modell större blir möjlig när även NHL-lånen försvinner.

Ser Modos ledning säsongen som ett förlorat år med inställningen att endast rädda det allsvenska kontraktet för att ta nya tag till nästa säsong? Eller tror man att rätt pusselbitar, både när det gäller spelare och tränare, ska kunna få laget på fötter igen likt förra årets vinstmaskin?

Inom några veckor tror jag vi får svaret på den frågan.





