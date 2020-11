Ratades av Luleå – gör succé i Timrå: "Var aldrig någon supertalang"

Han har gått från att vara kritiserad och ifrågasatt till att bli en av Hockeyallsvenskans bästa backar. Timrås Marcus Hardegård har tagit en längre väg till framgång än många andra.

– Jag var ändå aldrig någon supertalang och spelade inte i några ungdomslandslag. På så vis är det väldigt kul att jag ändå tagit mig hit, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

När Timrå-kännaren Lars Nylin fick frågan av hockeysverige.se om vem han trodde skulle få sitt genombrott den här säsongen blev svaret:

– Backen Marcus Hardegård. Från det att jag tyckte det var ett skämt och jag blev förbannad över att han blev uttagen till att han känns som en riktigt, riktigt stark kandidat att bli en storback. Jag säger Hardegård.



Så här långt har den gode Nylin verkligen fått rätt.

I dag är Hardegård trea i de allsvenska backarnas poängliga med sina tolv poäng (1+11) på 13 matcher samt den som har bäst plus/minus-statistik i hela ligan med sina plus 17. Just bakom sig har han tre björklövare: Daniel Norbe (+14), Alexander Deilert (+13) samt Alex Hutchings (+13). Han snittar också 22.46 minuter per match – mest i Timrå och tredje mest i hela Hockeyallsvenskan.



Marcus Hardegård är uppväxt i Älvsbyn invid Pite älv i Norrbotten. En ort med cirka 5 000 invånare. Det var också där han började spela hockey.

– Stämmer bra. Hockey var den enda sporten jag tillslut höll på med. Det blev senare att vi inte hade något lag kvar i Älvsbyn. Då började vi pendla till Piteå i stället, berättar Hardegård.



Fanns inställningen där och då att hockey var något du skulle satsa fullt ut på?

– Det har varit både och. Jag var ändå aldrig någon supertalang och spelade inte i några ungdomslandslag. På så vis är det väldigt kul att jag ändå tagit mig hit.

Många spelare som kommit fram i Piteå-leden väljer att testa på spel i grannklubben, Luleå, men för Hardegårds del blev det Timrå.

– Vi till och med flyttade till Piteå så jag kunde gå åttan och nian där och kunde spela i laget. För övrigt var det en ruskigt rolig tid och Piteå ligger mig varmt om hjärtat.

– Sedan skulle jag söka mig in på hockeygym. Då kom jag inte in på Luleås. Då sökte jag andra norrlandslagens hockeygym och då tog jag mig in i Timrå. Vi åkte hit och besökte klubben. Det kändes väldigt spännande och då valde jag Timrå.

"TRIANGEL MELLAN SKOLA, BOENDET, ISHALLEN OCH ICA"

Han möttes av den speciella hockeykultur som är i Timrå och inledningsvis blev det en liten omställning för honom.

– Det blev ändå 50 mil för mig att flytta. Första året på gymnasiet, det var som en liten triangel mellan skolan, boendet, ishallen och ICA, skrattar Hardegård och fortsätter:

– Vi tränade mycket och bra. 97:orna var en bra årskull och vi hade jäkligt kul. Jag måste också säga att det var lätt att komma in socialt i det här laget. Det var riktigt sköna killar och jag har fortfarande kontakt med många av dom.

– Jag bodde i Tallnäs då och hade fem minuter med cykel till ishallen. Dessutom ligger skolan precis bredvid och det var bara fem minuter till ICA, så jag hade bra nära till allting.

Marcus Hardegård gjorde sin första A-lagssäsongen 2016/17 och resan efter det har gått stadigt framåt.

– Jag tycker att utvecklingen gått uppåt. Mina största steg har jag egentligen tagit defensivt och i spelet utan puck.

– Dessutom har jag och ”Ante” (Anders Karlsson, assisterande tränare) jobbat mycket att jag ska våga spela ut, vilket jag också tycker att jag har börjat göra, släppt loss, vågat spela och inte vara rädd för att göra misstag.



Hur upplevde du det ganska tuffa steget upp i SHL?

– Det var ruskigt roligt när vi gick upp (skratt) och bland det bästa jag varit med om. Sedan visste vi på förhand att det skulle bli en tuff säsong i SHL. Vi startade bra och hela vägen fram till jul låg vi bra till. Sedan tappade vi och då blev det såklart tufft.

– Personligen var det som för laget, att fram till jul kändes det helt okej. Efter jul fick vi inte så många vinster som vi ville med oss. Klart att det tog på självförtroendet.

Du fick också, precis som laget, en del kritik i media, hur mycket läste du själv och hur hanterade du det?

– Jag brukar inte läsa så mycket. Klart att alla vill få lovord och bli hyllad hela tiden, men så fungerar det inte. Du måste spela bra och bevisa något. Sedan känner man såklart själv när man inte spelar jättebra.

– Klart att det inte är skitkul att läsa att jag spelat dåligt, men man får ta med sig det och försöka bevisa att dom har fel.

Efter degraderingen till Hockeyallsvenskan fanns det flera intressenter i SHL som gärna ville se Hardegård i sitt lag, men backen från Älvsbyn valde att stanna kvar i Timrå.

– Det var mest lite snack. I matchen mot Malmö borta drog jag dessutom axeln ur led så jag skulle operera den efter säsongen. Det var lite sådant som spelade in också.

STARKA SIFFROR

Förra säsongen slutade Marcus Hardegård på plus 22 i plus- och minusstatistiken. Med det var har totalt elva i hela Hockeyallsvenskan. Den här säsongen har han inlett ännu starkare och har plus 17, men framför allt har han visat upp ett mycket imponerande spel och ses i dag av många som en av ligans bästa backar.

Vad ligger bakom dom här fina siffrorna?

– Bra fråga, skrattar Hardegård och fortsätter:

– Jag har, som sagt var, jobbat mycket med ”Ante” och vi kör mycket backövningar. Det handlar om att ligga rätt i banan, försöka jobba mycket med klubban för att stänga av passningar. Det är bitar jag har försökt jobba med.

– Sedan är vi ett offensivt lag som brukar göra ganska mycket mål samtidigt som vi har släppt in lite den här säsongen.



Hur ser du tillbaka på Timrås och din egen säsong så här långt?

– Jag tycker att vi har startat ruskigt bra. Tio raka vinster… Förvisso har vi en match mer spelad, men just nu är vi i serieledning. Vi har anledning att vara väldigt nöjda, men nu är det bara att fortsätta.

– För min del har det utan tvekan känts bra och vi har, som sagt var, släppt in lite mål. Vi har haft någon match där det har varit lite stormar (skratt), men vi har rätt ut det och kommit därifrån med tre poäng, så det känns bra.

Om jag säger att du ser trygg ut på isen, håller du med mig då?

– Ja, det håller jag med om. Jag har också ett stärkt självförtroende just nu. Har man tio raka vinster så får man det per automatik.



När svärfar (aportchefen Kent Norberg) kommer hem på besök, hur mycket hockeysnack blir det då?

– Ingenting, avslutar Marcus Hardegård med ett skratt.

