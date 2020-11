”Det är bättre än att inte spela någon säsong alls”

NHL och AHL ser ut att få spela kortare säsonger än vanligtvis.

Nya uppgifter i Nordamerika säger att det är aktuellt med en grundserie på endast 35 matcher.

– En 35-matcherssäong är bättre än att inte spela någon säsong alls, säger AHL-kommissionären Scott Howson till Boston Hockey Now.



NHL planerar att inleda sin säsong den 1 januari medan AHL siktar på spel från den 5 februari.

Det kommer därför sannolikt inte att vara möjligt att spela en lika lång grundserie som man hade gjort en vanlig säsong.

Det har pratats om en 48 matcher lång säsong för NHL om man lyckas starta upp efter nyår men det kan bli färre om säsongsstarten skjuts upp ytterligare.

AHL öppnar snarare för en grundserie på endast 35 matcher.

– Tja, jag tycker att en 35-matcherssäong är bättre än att inte spela någon säsong alls. Jag tycker inte det är för lågt med 35 matcher, vi är inne i en sådan annorlunda situation just nu och vad man än gör så kommer det inte vara lika bra som det brukar vara. Det kommer att bli en utmaning och vi samlar bara in så mycket information som möjligt för att kunna fatta det bästa beslutet vi kan, säger Scott Howson, kommissionär för AHL, till Boston Hockey Now.

”MÅSTE VARA FLEXIBLA”

Den ansträngda situationen kring Covid-19 gör att det är mycket osäkert när säsongen ens kommer kunna dra igång. Den 5 februari är målet för AHL men kommissionären menar att även det skulle kunna komma att förändras.

– Jag har sagt hela tiden att vi måste vara flexibla. Vi vet inte ens hur nästa vecka kommer se ut, för att inte nämna hur det kommer se ut i februari. Vi försöker bara planera så bra vi kan och vara öppna för att ändra våra planer ifall det krävs, säger Scott Howson.

