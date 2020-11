Blev poängkung i SHL – så gick det sen

2010/11

Joakim Lindström, Skellefteå AIK

60 poäng (28+32) på 54 matcher

Säsongen 2010/11 dominerades totalt av Skellefteå AIK i poängligatoppen, då samtliga tre spelare i toppen av poängligan representerade västerbottningarna. Förutom Lindström, som vann poängligan, återfanns även Mikko Lehtonen (58 poäng) och David Rundblad (50 poäng) i toppen.

Poängligasegern för Lindström 2011 var hans första av hittills två titlar. Säsongen 2010/11 var Skellefteåstjärnans första på svensk mark sedan han gjorde ett ganska färglöst avtryck i Modo under lockoutsäsongen 2004/05 och därefter spenderade fyra säsonger i Nordamerika.

Efter poängligasegern satsade Lindström på en comeback i NHL, där han fick chansen i Colorado Avalanche och inledde säsongen i Denver, men vände hem till Skellefteå igen samma höst. Sedan dess har det blivit ytterligare ett NHL-äventyr (säsongen 2014/15 i St. Louis och Toronto) samt en KHL-säsong med SKA St. Petersburg (2015/16).

Vann även poängligan 2017 och är än i dag en nyckelfigur i Skellefteå AIK – tio år efter sin första a-lagssäsong i moderklubben.

Joakim Lindström. Foto: Bildbyrån



2011/12

Robert Rosén, AIK

60 poäng (21+39) på 55 matcher

Rosén öste in poäng i Hockeyallsvenskan med Växjö och tog säsongen 2010/11 steget till SHL (dåvarande Elitserien) och Modo. Efter en rätt tung säsong i Örnsköldsvik gick flyttlasset till Stockholm för en säsong med AIK – och vilken säsong det blev i huvudstaden för Rosén.

Centern sprutade in 60 poäng under sin enda säsong i AIK-tröjan och slog därmed Brynäs dåvarande stortalang Jakob Silfverberg med totalt sex poäng. Trots gällande kontrakt med klubben lämnade Rosén AIK under våren 2012 under uppmärksammade former, där stjärnan fick motta hot för att han lämnade klubben i förtid för en SHL-konkurrent i Växjö, som då var i full färd med att etablera sig på toppnivån.

För fem miljoner kronor lämnade Rosén AIK för Växjö och blev kvar hos smålänningarna fram till 2018, där han under tiden hann med att vinna två SM-guld, innan han lämnade för KHL-spel med Sotji.

Inför den här säsongen återvände Rosén till Växjö där han inlett säsongen med tolv poäng (3+9) på 14 matcher.

Robert Rosén i AIK-tröjan.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



2012/13

Bud Holloway, Skellefteå AIK

71 poäng (20+51) på 55 matcher

Kanadensaren hade kommit in till Skellefteå AIK på rekommendationer från goda vännen Oscar Möller säsongen innan och efter en stark debutsäsong i Västerbotten blev säsongen 2012/13 en enda lång succé för Bud Holloway.

Med sina 71 poäng på 55 matcher blev Holloways bästa poängplockare på en och samma säsong sedan Håkan Loobs makalösa säsong 1982/83, då han producerade hela 76 poäng på bara 36 matcher.

Holloway avslutade säsongen med ett SM-guld med Skellefteå och stannade kvar även säsongen därpå, då han och Skellefteå återigen korades till mästare. Efter det andra guldet väntade en säsong i schweiziska Bern innan hans NHL-chans i Montreal äntligen dök upp. Det blev förvisso bara en NHL-match i klubben innan han inför säsongen 2016/17 återvände till Europa igen, den här gången för spel i CSKA Moskva. Holloway släpptes från sitt kontrakt i Moskva under november 2016 och bara ett par veckor senare var han klar för sin andra sejour i Skellefteå. Där spelade han fram till våren 2019 innan flyttlasset gick till Salzburg inför fjolårssäsongen.

Numera går den tidigare poängkungen klubblös och det är ännu oklart vad framtiden har att bjuda på för den 32-årige kanadensaren.

Bud Holloway.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



2013/14

Pär Arlbrandt, Linköping

71 poäng (26+45) på 53 matcher

Arlbrandt hade tidigare varit en pålitlig poängplockare i SHL och hade fram till förra säsongen poängrekordet i Hockeyallsvenskan med sina 77 poäng säsongen 2008/09 i Västerås. Att han kunde göra poäng även på SHL-nivå rådde det inga tvivel om – men det var nog få som såg succén som säsongen 2013/14 bjöd på för Arlbrandt.

Den dåvarande LHC-forwarden tangerade Bud Holloways poängnotering från året innan trots att han spelade två matcher mindre än Skellefteåspelaren – samt gjorde sex fler mål. I och med det rankas Arlbrandts poängnotering som den näst bästa i SHL genom alla tider.

Efter poängligasgern gick flyttlasset till Schweiz och Biel, där Arlbrandt spenderade en och en halv säsong innan flyttlasset gick hem till Jönköping och HV71 under våren 2016. I april 2017 krönte Arlbrandt sin karriär genom att bärga SM-guldet med moderklubben HV71 och i dag återfinns den tidigare poängkungen bland annat i Bettssons populära ”SHL-podden”.

Förra säsongen var Arlbrandt assisterande tränare i Linköpings J20-lag.

En jublande Pär Arlbrandt - ingen ovanlig syn under säsongen 2013/14.Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån



2014/15

Derek Ryan, Örebro

60 poäng (15+45) på 55 matcher

Det blev bara en säsong på svensk mark för Derek Ryan, men oj, vilken säsong det blev! Kanadensaren kom in som en doldis från österrikiska Villach, där han förvisso hade fullkomligt öst in poäng, men att han skulle gå och vinna hela SHL:s poängliga – det var det nog inte många som trodde.

Totalt blev det 60 poäng på 55 matcher, vilket var en poäng fler än tvåan Jeff Taffe. Succén i Örebro gick inte klubbarna i NHL obemärkt förbi och under sommaren 2015 tecknade den då 28-årige Ryan ett ettårigt avtal med Carolina Hurricanes.

Centern, som fyller 34 i vinter, spenderade tre säsonger i Hurricanes innan han sommaren 2018 skrev på ett treårskontrakt med Calgary Flames värt 81 miljoner kronor. Inte illa pinkat för en spelare som bara två år innan flytten till Örebro spelade sin klubblagshockey i Ungern.

Derek Ryan. Foto: Bildbyrån



2015/16

Ryan Lasch, Frölunda

51 poäng (15+36) på 51 matcher

Lasch kom till Frölunda under våren 2015 och imponerade då med 14 poäng på tolv matcher. Säsongen därpå fortsatte amerikanen på den inslagna vägen och blev hela ligans poängkung när han stod för 51 poäng på lika många matcher.

Lasch växlade upp ytterligare en nivå i slutspelet, där han på 16 matcher producerade 19 poäng och därmed var en mycket starkt bidragande orsak till att Frölunda kunde bärga SM-guldet.

Efter guldet valde Lasch att lämna Frölunda för att testa lyckan i schweiziska Bern, men efter bara en säsong i den schweiziska huvudstaden valde Lasch att återvända till Göteborg och Frölunda igen. Amerikanen blev Frölunda trogen fram till i våras och hann med att vinna ytterligare en poängligatitel och ett SM-guld, båda 2019.

Spelar den här säsongen i finska Liiga-laget Pelicans, där han efter tolv matcher står noterad för 17 poäng (1+16) och därmed delar poängligaledningen med Arttu Ruotsalainen.

Ryan Lasch. Foto: Bildbyrån



2016/17

Joakim Lindström, Skellefteå

54 poäng (18+36) på 51 matcher

Se ovan.

2017/18

Elias Pettersson, Växjö

56 poäng (24+32) på 44 matcher

Det blev bara en SHL-säsong för Elias Pettersson, men herregud, vilken säsong det blev. Efter att ha draftats av Vancouver Canucks som femte spelare totalt under sommaren tog Pettersson det naturliga klivet till från hockeyallsvenska Timrå till SHL och Växjö Lakers.

Pettersson inledde sin SHL-karriär med poäng i tre raka matcher och hade bland annat två fyrapoängsmatcher och en fempoängsmatch under säsongen. När grundserien var färdigspelad stod Pettersson noterad för inte mindre än 56 poäng på 44 matcher – och därmed blev den poängbästa junioren under en och samma säsong.

Succén fortsatte i slutspelet där Pettersson sprutade in ytterligare 19 poäng på 13 matcher, och därmed också blev poängbäste junior i ett slutspel genom tiderna, och avslutade sin SHL-sejour med Växjö genom att bärga ett av modern tids mest överlägsna SM-guld. Han utsågs även till SHL:s bästa forward, mest värdefulle spelare samt årets rookie.

Efter guldet och poängsuccén gick flyttlasset till Vancouver, där han de två senaste säsongerna varit en absolut nyckelpjäs i Canucks lagbygge. Under sin debutsäsong i ligan noterades han för 66 poäng på 71 matcher och prisades med Calder Trophy, priset som delas ut till NHL:s främsta rookie.

Förra säsongen noterades Pettersson för 66 poäng på 68 matcher i grundserien och ytterligare 18 poäng på 17 slutspelsmatcher.

Elias Pettersson. Foto: Bildbyrån



2018/19

Ryan Lasch, Frölunda

50 poäng (12+38) på 46 matcher

Se ovan.

2019/20

Marcus Nilsson, Färjestad

54 poäng (12+42) på 50 matcher

Om du hade frågat vilken hockeytyckare som helst vem om vem som skulle vinna SHL:s poängliga säsongen 2019/20 hade förmodligen ingen svarat Marcus Nilsson. Nilsson hade inför fjolårssäsongen producerat 30 poäng som mest under en och samma säsong – men fjolårssäsongen var en sådan där säsong där allting verkligen klickade för värmlänningen.

Totalt blev det 54 poäng på 50 matcher, vilket innebar att han vann poängligan fem poäng före tvåan Kodie Curran och åtta poäng före den näst bäste svenske poängplockaren Anton Rödin.

Nilssons succé i SHL gick inte klubbarna ute i Europa obemärkt förbi. 29-åringen förlängde sitt kontrakt med Färjestad i januari 2020 och såg därmed ut att bli kvar i Karlstad ytterligare två säsonger, men bara några månader senare skrev poängkungen på för KHL-klubben Sotji.

Sejouren i Ryssland har dock blivit tyngre och på sina 18 inledande matcher har ”Lilliz” bara producerat sex poäng. Förra veckan gick Sportbladet ut med uppgifter om att Nilsson nu är på väg bort från klubben han skrev på för så sent som i maj.

Marcus NilssonFoto: Bildbyrån



