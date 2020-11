Unge finländaren skriver nytt NHL-kontrakt

I år fick Roope Hintz göra sin första hela NHL-säsong i Dallas Stars – och var lagets näst bästa målskytt.

Nu belönas han med sitt första riktiga NHL-kontrakt. Hans rookieavtal gick nämligen ut och han var restricted free agent innan Dallas kom överens med Hintz.

Finländaren får ett treårskontrakt värt 3,15 miljoner dollar per säsong. Avtalet är därmed totalt värt drygt 80 miljoner kronor.

Roope Hintz gjorde 33 poäng på 60 matcher i grundserien den senaste säsongen. I slutspelet blev det 13 poäng på 25 matcher för 23-åringen. Hans elva assist i slutspelet var tredje bäst i Stars på vägen till Stanley Cup-finalen.

Hip, hip, ROOOOPE! 🎉



We have signed Roope Hintz to a three-year contract worth $9.45 million



📝 https://t.co/EPYuvZ3NlS pic.twitter.com/finl5mr4Wr