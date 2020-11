Efter två coronafall – landskamperna ställs in

Småkronornas matcher mot Finland skulle spelats denna vecka. Men efter att två coronafall upptäckts i den svenska truppen har man valt att ställa in matcherna. Det meddelar det Svenska ishockeyförbundet på sin hemsida.



Denna vecka skulle Småkronorna ha spelat tre matcher mot Finland i Vierumäki. Men nu ställs Finnkampen in efter att två personer i den svenska truppen har testats positivt för corona. Efter samtal med det Finska ishockeyförbundet och deras myndigheter kommer Sverige nu att resa hem istället.

– Med anledning av läget så väljer vi nu gemensamt att ställa in kommande matcher i Finland som en försiktighetsåtgärd. Alla vill självklart spela ishockey, men vi befinner oss i en situation som är större än ishockey just nu och därför väljer vi att ta det här beslutet, säger Per Ericson, Utvecklingschef på Svenska Ishockeyförbundet till förbundets hemsida.

Enligt Ericson testade alla spelare negativt innan avfärd och att det första fallet upptäcktes på plats i Finland. Efter det ska spelarna ha varit isolerade på sina rum. Ingen av dem två som testats positivt ska ha uppvisat eller uppvisar några symtom.

– Situationen är självklart väldig tråkig, samtidigt känns det skönt att systemet kring testning fungerar och att vi har tagit ett stort ansvar i att både testa och isolera spelare från start, säger Ericson.

