Det tillåts fortfarande inte särskilt mycket publik på läktarna, matcher skjuts upp och ställs in till följd av insjuknande lag och det pågår en ganska påtaglig samhällsspridning av covid-19. Det föder tankegångar om rimligheten i att genomföra vårens Allettor på det sätt som det är planerat. I slutändan kan det bli en fråga om ekonomi.



Den östra serien håller på att haverera i och med alla inställda och uppskjutna matcher i spåren efter corona och det väcker förstås frågor.



Som jag skrev härom dagen skulle en fördröjd östserie som inte hinner bli klar i tid innebära en hel del följdproblem. Det skulle ju till exempel inte gå att planera några Allettor utan att veta svart på vitt vilka lag som ska spela där.



Det skulle förstås kunna ordna upp sig. Grundserierna skulle kunna förlängas för att få utrymme att spela klart. Utan (mängder av) publik på läktarna är det inte tokviktigt med Allettan-start i mellandagarna och så vidare och så vidare. Premiären av spetsserien skulle kunna flyttas till januari.



Men frågetecknen kring Allettan kvarstår. Fortsätter corona-utvecklingen som den ser ut just nu har vi inte sett de sista trupperna lägga sig i sjuksängen och de sista matcherna ställas in.



De senaste dagarna har jag pratat med flera av varandra helt oberoende representanter från olika klubbar, både ledare och spelare, som ställer sig skeptiska till att det över huvud taget ska gå att genomföra Allettorna.



Att lag insjuknar och matcher skjuts upp i en grundserie där motståndet befinner sig några timmars bussresa bort på sin höjd må väl vara en sak. Men tänk er det logistiska kaoset om samma trend fortsätter i exempelvis Allettan norra.



Behöver lag sätta sig i karantän eller ta kortare pauser där blir det inte alls lika lätt att boka om och hitta nya datum. I och med att det spelas dubbelmöten på helgerna blir fyra lag påverkade om ett gäng skulle insjukna. Skulle en match bli inställd är det inte bara att dra iväg till Boden (och vice versa) på en tisdag för att spela ikapp.



Risken finns att det skulle bli oerhört krångligt att få ihop och på kuppen kosta redan blödande klubbar en hel del extra. Det är ju som bekant redan en dyr serie att genomföra med alla långa resor, speciellt som sannolikheten för mängder av publik på läktarna är synnerligen obefintlig.



Förslagen på hur säsongen ska genomföras istället är av lite olika art och upplägg bland dem jag pratat med, men generellt kan väl sägas att vissa fnular på ett scenario där man går direkt på någon form av slutspel efter grundseriernas avslutande och kort och gott skrotar Allettorna den här säsongen.



Det kan framstå som en rimlig tanke om smittspridningen fortsätter i nuvarande takt. Men i slutändan skulle jag väl anta att det är en ekonomisk fråga.



Hockeyettan sitter ju med ett miljonkantat avtal med ATG/Kanal 75 och ”partnern” har knappast slantat upp för att de tycker att grundserier utan publik är särskilt latjolajban. Det är ganska självklart att det är till de häftiga matcherna i Allettorna och slutspelet det riktigt intressanta börjar för dem.



Inställda Allettor vore således garanterat en ekonomisk smäll för Hockeyettan som organisation och liga. Men frågan är hur illa det skulle vara för de enskilda klubbarna?



Enligt de uppgifter jag har om avtalet kan en klubb som presterar väl och tar sig via Allettan, in i slutspelet och hela vägen till kvalserien kvittera ut i runda slängar en halvmiljon. Inte exakt på kronan kanske men någonstans kring 500 000 totalt och då är stora delar av den summan prestationsbaserad utefter hur bra de presterar sportsligt och hur långt de tar sig under våren.



För de så omdebatterade webbsändningarna får klubbarna ett specifikt produktionsbidrag (3000 riksdaler så vitt jag förstår) per match de sänder oavsett hur många som tittar.



Produktionsbidrag och Allettan-bonus tillsammans ska då ställas mot kostnaderna för resor, material, löner och allt annat som krävs för att genomföra 18 omgångar (nio hemma och nio borta) för lagen i Allettan. Om vi då för en sekund väljer att bortse från det rent medicinska och bara ser till siffrorna på det berömda papperet.



Jag har inte gjort matteläxan (den antar jag att alla klubbledare febrilt sitter och gör ute i sina ishallar just nu) tillräckligt väl för att kunna landa i huruvida det under rådande omständigheter är ekonomiskt försvarbart eller inte att genomföra Allettan-spel på det sätt som det var tänkt från början. Men med tanke på de eventuella logistiska utmaningar som coronapesten skapar är det en intressant diskussion.



När det kommer till smittspridning kan man ju tycka att det inte är helt klockrent att bussa semiprofessionella hockeyspelare över hela landet. När det kommer till underhållningen är det självklart att alla vi som älskar Hockeyettan törstar efter Allettan.



Men till syvende och sist lär Allettan eller inte Allettan bli helt och hållet en ekonomisk fråga.