Efter skadan – nu är Lundqvists konkurrent tillbaka

Henrik Lundqvist har redan visat upp sig i Washington-utrustningen. Efter en längre tids skadefrånvaro är nu även den tänkta förstemålvakten, Ilja Samsonov, tillbaka på isen igen. Därmed kan kampen om platsen mellan Capitals stolpar börja.



En nackskada höll Ilja Samsonov borta från slutspelet i höstas. Innan dess hade ryssen levererat fina prestationer och var en stor anledning till att klubben var bekväma med att släppa Braden Holtby efter säsongen.

Istället valde Washington att plocka in Henrik Lundqvist som både utmanare och mentor till Samsonov.

För en tid sedan visade Lundqvist upp sig i sin nya uniform och 38-åringen är redo för sitt nya äventyr. Men nu är även den tänkta förstemålvakten Samsonov tillbaka på isen efter skadan som han ådrog sig i våras.

Det betyder att Washington kan inleda säsongen med ett skadefritt och förmodligen riktigt motiverat målvaktspar.

Samsonov, som draftades i förstarundan 2015, spelade 26 matcher i fjol och hade en räddningsprocent på 91,3.

Oh, hello!



Voluntary skates are back underway in Arlington. #ALLCAPS pic.twitter.com/ueGtDrf9zl