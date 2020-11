Stjärnmålvaktens kritik: "Domarna skyddar inte målvakterna nog"

– Jag är ganska säker på att ledningen tar ett snack med ligan som i sin tur kan prata med domarna, säger han.

Det var i helgens match mot Södertälje som olyckan var framme för Kevin Poulin Björklövens målvakt tappade handsken i en omdiskuterad situation där Södertälje dessutom gjorde mål. Poulin skadade sig, tvingades utgå, och kommer nu behöva vila de kommande sex veckorna med en fingerskada.

"Det går inte att känna sig säker i målet med den här typen av bedömning", skrev Björklövens målvaktsetta på twitter.

Can’t feel safe in net with these type of calls @hockeyallsvensk https://t.co/V17DJ4Hxfj