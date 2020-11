Detroit skriver storkontrakt med stjärnan

Detroit Red Wings säkrar upp en av sina bästa spelare för fyra år framöver.

Det är Anthony Mantha som tecknar ett nytt avtal med NHL-jumbon från den senaste säsongen.

Kontraktet har en lönetaksträff på 5,7 miljoner dollar och är totalt värt över 200 miljoner kronor.

The #RedWings today signed right wing Anthony Mantha to a four-year contract.



