Seattle Kraken har tidigare ryktats vara sugna på att värva sin första coach inför att laget ska in i ligan nästa år.

Nu säger dock klubbens general manager att de kommer att vänta med att anställa en tränare.

– Vi har gott om tid och känner ingen stress att fatta det beslutet just nu, säger Ron Francis till The Athletic.

Tidigare uppgifter har gjort gällande att Seattle Kraken har varit beredda att plocka in sin första coach. Det har även ryktats att det skulle kunna vara Gerard Gallant som gjorde succé med Vegas Golden Knights.

Nu ändrar dock klubben sin melodi.

General managern Ron Francis går nu nämligen ut och säger att de inte har bråttom med att anställa en huvudtränare.

– Vi vet ännu inte vilket lag vi kommer kunna drafta så vi är bekväma, kan luta oss tillbaka och vänta just nu för att se vad som händer. Det kommer fortfarande spelas en säsong innan vi kommer in så det kanske finns tränare som förlorar sina jobb eller blickar mot andra möjligheter. Vi har gott om tid och känner ingen stress att fatta det beslutet just nu, säger Francis till The Athletic.

FÖRBEREDER SIG INFÖR NÄSTA ÅRS DRAFT

Ron Francis, som har varit general manager för Kraken i drygt ett år, vill inte heller avslöja ifall klubben har intervjuat någon för rollen som coach.

De sitter dock inte sysslolösa. Expansionsdraften ska vara om ungefär ett år, innan säsongen 2021/22 börjar. Även om de inte kan plocka till sig spelare redan nu så håller klubben på att planera inför draften.

Enligt Ron Francis skulle man också kunna hålla diskussioner spelare även om de inte kan skriva kontrakt än.

– Vi är inte officiellt en del av ligan förrän vi skickar in vår sista betalning på expansionsavgiften, vilket vi kommer göra nästa år. Vi kan inte värva några spelare förrän dess men det hindrar oss inte från att prata med lag eller att lag pratar med oss så länge båda är intresserade, säger 57-åringen till The Athletic.

