Victor Olofsson överens med Buffalo - skriver tvåårskontrakt

Victor Olofsson gjorde stor succé i Buffalo Sabres som rookie den gångna säsongen. På 54 matcher noterades den tidigare Modo- och Frölundaforwarden för 20 mål och 42 poäng. Det gav honom tredjeplatsen bakom Jack Eichel och Sam Reinhart i den interna poängligan.

Nu har Ö-vikssonen förlängt sitt kontrakt med klubben.

I stället för att låta en skiljedomare avgöra hans lön kom parterna överens om ett tvåårskontrakt värt 6,1 miljoner dollar. Olofsson kommer att tjäna 2,85 miljoner dollar kommande säsong och 3,25 miljoner säsongen 2021/22.

Lönetaksträffen landat på 3,05 miljoner.

Victor Olofsson draftades av Buffalo Sabres i sjunde rundan som 181:a spelare 2014. Det dröjde till 2018 innan han skrev på för klubben och flyttade över. Då hade han vunnit SHL:s målliga efter att ha skjutit 27 mål för Frölunda under 2017/18.

Under sitt första år i USA svarade Olofsson för 30 mål och 63 poäng på 66 matcher med Sabres farmarlag Rochester Americans i AHL. Han fick även sex NHL-matcher sent på säsongen och gjorde då 2+2.

Welcome back, @vickeo! 🔥



We have signed Victor Olofsson to a two-year deal with an AAV of $3.05 million.



Details: https://t.co/Br1j8MHgWd pic.twitter.com/GhpOJqWGPv