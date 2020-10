De tar in tidigare drafttrean

Efter att ha spelat för Montréal 2013 till 2018 har Alex Galchenyuk blivit en flyttfågel. Han har sedan dess hunnit spela för Arizona, Pittsburgh och Minnesota.

Fram tills nu har den tidigare stortalangen varit free agent, men idag bekräftades han vara klar för Ottawa. TSN:s Ottawareporter Bruce Garrioch skriver på twitter att Galchenyuks ettårskontrakt ska vara värt 1,05 miljoner dollar.

Deal is expected to be worth one year at $1.05 million. #Sens https://t.co/3ePKzFoGJO