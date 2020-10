Äntligen utdelning för NHL-lånet

Han hade gått poänglös från alla sina fem första matcher i Hockeyallsvenskan.

I kvällens match sköt dock NHL-lånet Simon Holmström sitt första mål för Vita Hästen när östgötarna vann med hela 7-2 mot Västerås.

Det har främst varit William Lagesson och Marcus Sörensen som har glänst bland NHL-lånen i Vita Hästen men inte i kväll.

Under måndagskvällen klev nämligen 19-åringen Simon Holmström fram och skickade in sitt första seniormål inom svensk hockey. Forwarden, som är utlånad från New York Islanders, hade inte gjort poäng på fem matcher i Vita Hästen men nu stod han för två assist i östgötarnas seger.

Det var jämnt efter 40 spelade minuter då Vita Hästen ledde med 2-1 men i den tredje perioden rann det iväg fullständigt för bortalaget.

De sköt tre mål på fyra minuter i inledningen av perioden för att gå upp till 5-1 innan Västerås reducerade. På slutet gjorde dock Hästen ytterligare två mål inom loppet av en minut och slutresultatet skrevs till hela 7-2.

Marcus Sörensen hade återigen en fin kväll då han sköt ett mål och passade fram till ett annat. San Jose Sharks-lånet har nu gjort poäng i alla åtta matcher som Vita Hästen har spelat den här säsongen.

Vita Hästen har dock varit lite väl ojämna på sistone. Senast förlorade de med 6-1 mot Modo men vände nu på formen och vann med hela 7-2 mot Västerås. De har nu fyra segrar och fyra förluster på åtta matcher.

7-2! @HCVitahasten imponerade stort på bortaplan mot Västerås - här fastställer Marcus Sörensen slutresultatet #twittpuck #hockeyallsvenskan pic.twitter.com/dz44QrCOKv — C More Sport (@cmoresport) October 26, 2020

Västerås – Vita Hästen 2–7 (1-2,0-0,1-5)

Västerås: Lukas Zetterberg, Jimmie Jansson,

Vita Hästen: Filip Cruseman 2, Simon Holmström, Topi Nättinen, Marcus Fagerudd, Arvid Degerstedt, Marcus Sörensen.

