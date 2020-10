Han blir näste spelare att gå mellan rivalerna

Josh Leivo ska flytta till sin tredje NHL-klubb i karriären.

Han inledde i Toronto Maple Leafs men hade svårt att ta en regelbunden plats i NHL. Totalt blev det 84 matcher och endast 28 poäng.

Säsongen 2018/19 trejdades Leivo från Leafs till Vancouver Canucks där lyftet kom. På 85 matcher i Canucks gjorde forwarden 37 poäng, varav 17 mål, samtidigt som han var en skicklig tvåvägsforward.

Han var på väg mot genombrottet den här säsongen då han stod för 19 poäng på endast 36 matcher innan en knäskada tvingade honom att ställa in resten av säsongen.

Josh Leivo blev nu free agent och det blir ingen fortsättning i Vancouver Canucks.

Kanadensaren går i stället till rivalen Calgary Flames där han skrivet ett ettårskontrakt värt 875 000 dollar.

27-åringen blir den tredje spelaren sedan free agent-marknaden öppnade att flytta från Vancouver till Calgary. De tidigare som gjort det är svenske stjärnmålvakten Jacob Markström och backklippan Chris Tanev.

The #Flames have signed forward Josh Leivo to a one-year contract with an AAV of $875,000.



Welcome to the #CofRed, @jleivo17! https://t.co/WEnBUBZmlf