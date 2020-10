Klart: Storlöftet skriver NHL-kontrakt

Sent under fredagskvällen tecknade Minnesota Wild ett treårskontrakt med en av sina mest spännande spelare i hela sin organisation. Då skrev nämligen det österrikiska storlöftet Marco Rossi på sitt treåriga entry level-kontrakt med klubben.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse. Kan inte vara gladare över att skriva mitt första NHL-kontrakt med Minnesota Wild. Tack till min familj som offrat så mycket för min skull och tack till alla andra som hjälpt mig på vägen, skriver Rossi på Twitter.

Enligt CapFriendly har Rossi en lönetaksträff på 925 000 dollar, men kontraktet kan bli värt uppemot 1,175 miljoner dollar beroende på olika bonusar.

När Rossi draftades i början av oktober blev han den tredje österrikaren att draftas i förstarundan när Wild valde honom som nionde spelare i NHL-draften. Tidigare har Thomas Vanek (femma 2003) och Michael Grabner (14:e spelare 2006) gått i förstarundan, medan svenske André Burakovsky och slovaken Marko Dano är de två andra spelarna som är födda i Österrike att gå i förstarundan.



Rossi kommer närmast från en fantastisk säsong i OHL, där han på 56 matcher med Ottawa 67's stod för hela 120 poäng (39+81) och tilldelades Red Tilson Trophy som ligans mest enastående spelare.

19-årigen siktar på NHL-spel redan nästa säsong.

– Han tror på sig själv och är redo att betta på sig själv. Om han spelar bra nog kommer han att ta en plats i laget. Om han inte gör det så får vi titta på vad som är bäst för honom. Men jag gillar att han har självförtroendet, säger Wilds general manager Bill Guerin till nhl.com.

