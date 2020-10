Efter petningen – Modo:s nyförvärv hattrickhjälte

Han hade gått poänglös från sina fem första matcher i Hockeyallsvenskan och har petats av tränaren Ville Nieminen.

I kvällens match klev dock Mikkel Aagard fram och sköt ett hattrick när Modo vann med 6-1 mot Vita Hästen.

Här följer ett svep från fredagskvällens allsvenska omgång:

Modo – Vita Hästen 6–1 (1-0,3-0,2-1)

Modo: Mikkel Aagaard 3, Max Tjernström, Daniel Sylwander, Aleksi Heponiemi.

Vita Hästen: Marcus Sörensen.

Noll poäng på fem matcher. Petad i en match den här säsongen. I slagsmål med en lagkamrat på träning.

Det har varit en tung start på tiden i Modo för nyförvärvet Mikkel Aagaard.

I kvällens match mot Vita Hästen klev dock dansken fram och blev den stora hjälten för Modo när laget tog sin blott andra trepoängare den här säsongen.

Det var i den andra perioden som Aagaard och Modo kom in i ett magiskt stim under sju minuter. Först petade forwarden in en retur efter skott från Jesper Lindgren. Mindre än en minut senare fick Modo powerplay och då sköt Jesper Lindgren ett skott och där höll sig Mikkel Aagaard framme och tryckte in sitt andra mål. Déjà vu!

Fem minuter senare skickade Aagaard distinkt in sitt tredje mål för 4-0 till Modo.

Ö-vikslaget kunde sedan hålla undan och vinna med 4-1 för att ta sin andra seger den här säsongen. För första gången lämnar de därmed jumboplatsen och klättrar nu upp på rätt sida kvalstrecket.

Timrå – Södertälje 6–2 (2-1,1-1,3-0)

Timrå: Jens Lööke 2, Sebastian Hartmann, Marcus Hardegård, Albin Lundin, Jacob Blomqvist.

Södertälje: Nick Olesen, Ludwig Blomstrand.

Det var ett upphaussat toppmöte på förhand men Timrå gick i stället ut och visade vilka som bestämde.

Det var visserligen jämnt resultatmässigt efter 40 spelade minuter, 3-2, även om Timrå hade haft ett klart övertag. I den tredje perioden rann det dock i väg då Timrå sköt tre raka mål för att gå iväg till 6-2.

Det var en underhållande och intensiv match med tacklingar, dribblingar och läckra mål. Flera av Timråstjärnorna klev fram och gjorde tre poäng i matchen: Jonathan Dahlén (0+3), Marcus Hardegård (1+2) och Jens Lööke (2+1).

Timrå är i en rejäl formtopp och har tagit fem trepoängare på de sex senaste matcherna.

Tingsryd – Väsby 8–2 (1-1,4-0,3-1)

Tingsryd: Rasmus Bengtsson 2, Jonatan Harju 2, Romans Semjonovs 2, Filip Cederqvist, Jakob Heljemo.

Väsby: Raphaël Lavoie, Elliot Lorraine.

Målkalas i Tingsryd!

Smålandslaget fortsätter bjuda på frejdig och underhållande hockey vilket blev hur tydligt som helst i kvällens möte med Väsby då det blev seger med hela 8-2.

Rasmus Bengtsson fortsätter vara seriens poängbästa back. Genombrottsbacken sköt två mål i kväll och står nu på 13 poäng efter nio spelade matcher.

Väsby har det dock fortsatt tungt i Hockeyallsvenskan och nykomlingen är nu ny tabelljumbo.

Karlskoga – Björklöven 4–5 (1-1,0-2,3-2)

Karlskoga: Linus Karlsson 2, Gustaf Thorell, Henrik Björklund.

Björklöven: Tyler Vesel 2, Fredric Andersson, Daniel Norbe, Alex Hutchings.

Björklöven såg ut att ta ännu en komfortabel seger i kvällens match mot Karlskoga då man ledde med 5-1 då det endast återstod 15 minuter av matchen.

Då klev dock Karlskoga fram och jagade nästan ikapp. De sköt fyra raka mål för att skapa rejäl spänning i matchen men Björklöven kunde hålla undan och vinna med 5-4.

Löven fortsätter därmed vara felfria i årets allsvenska säsong då de har sju trepoängare på sju matcher och har plockat ihop 21 poäng.

Fin spelvändning av Björklöven som gör sitt femte mål! #twittssk #Hockeyallsvenskan pic.twitter.com/YD2IRgxvIf — C More Sport (@cmoresport) October 23, 2020

Almtuna – AIK 4–2 (1-1,1-0,2-1)

Almtuna: Johan Södergran, Felix Carenfelt, Tobias Liljendahl, William Wiå.

AIK: Max Lindholm, Anton Karlsson.

AIK fortsätter ha en svajig säsongsinledning.

Efter att ha tagit en imponerande 3-0-seger senast mot Tingsryd så blev det i kväll förlust mot Almtuna med 4-2 för ojämna AIK.

De föll efter redan efter tio sekunder då Johan Södergran satte 1-0 till Almtuna.

Efter det var Uppsalalaget i förarsätet hela matchen även om AIK kvitterade till både 1-1 och 2-2.

Almtuna tog dock de tre poängen och ligger tvåa i den allsvenska tabellen.

Västervik – Mora 3–1 (0-0,0-1,3-0)

Västervik: Joakim Hagelin, Kellen Jones, Erik Gustafsson.

Mora: Johan Persson.

Förlustsviten bruten!

Västervik inledde säsongen med tre raka vinster men förlorade därefter tre matcher i rad. Nu kom dock trendbrottet då de hittade tillbaka till vinnande spår igen.

Mora och Västervik har nu mötts tre gånger den här säsongen. De två första mötena gick till förlängning men det gjorde inte kvällens tillställning.

Dalalaget hade ledningen inför den tredje perioden men då växlade VIK upp och satte tre raka mål för att vinna matchen med 3-1.

Smålänningarna klättar nu uppåt i tabellen igen efter att ha glidit ner en del under sin förlustsvit.

TV: David Gustafsson om hemkomsten till Tingsryd