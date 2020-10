TV: Bröderna Kronwall om pappans tidiga bortgång

I kvällens avsnitt av Wikegård vs möter Niklas Wikegård Niklas och Staffan Kronwall för ett samtal om deras bakgrund, uppväxt, fram- och motgångar. Och inte minst den tidiga förlusten av pappa Hasse.

– Vi fick växa upp tidigt, säger Staffan Kronwall i Wikegård vs.

I säsongens andra avsnitt träffar Niklas Wikegård bröderna Kronwall, Niklas och Staffan. Det pratas om deras framgångsrika karriärer, vägen till toppen och svensk hockey i dag.



Det pratas också om mer djupa ämnen som uppväxten utan pappa Hasse, som gick bort när de var små, och hur mycket mamma Tove betytt för deras karriärer.

Hela avsnittet av Wikegård vs Bröderna Kronwall sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More



