Det första tränaroffret är gjort och precis som ifjol blev den rutinerade ryssen Sergei Zhukov först ut att bli kickad i Hockeyettan. Men lika väntat som det var, lika säkert är det att fler kommer att följa efter honom.



Hand upp alla som blev förvånade när Kiruna IF på tisdagskvällen meddelade att de bryter med sin huvudtränare Sergei Zhukov fem matcher in i grundserien.



Nej, jag tänkte väl det, det var tunnsått med nävar i luften. Snarare blev det så att alla olyckskorpar som kraxade när tränaren rekryterades (hej hej!) fick rätt. Det blev ingen succé för den rutinerade ryssen i norraste Norrland. Heller.



62-åringen som studsat fram och tillbaka mellan mer eller mindre namnkunniga klubbar på lägre nivå under sin karriär i Sverige har ju under de senaste åren inte direkt byggt på sin cv med positiva omdömen.



Det började i Grästorp säsongen 16/17 där merparten av befintlig trupp började förlänga sina kontrakt inför kommande vinter trots att det mumlades påtagligt om missnöje med tränaren. Senare bekräftades ryktena om att kontrakten signerades mot löfte att det skulle stå någon annan på tränarbänken kommande säsong.



Ifjol gjorde Zhukov klart med Mörrum men fick foten redan innan augusti hunnit bli september. Innan försäsongen ens var överstökad.



Och nu blev det alltså inte fler än fem seriematcher innan Kiruna IF kände sig nödgade att agera.



Det är inget fel på hockeykunskaperna. Det är nog snarare så att synen på ledarskap inte fungerar i den moderna hockeyn. Det ryssen har att erbjuda fungerar inte 2020 med den mentalitet som råder bland de unga spelarna och stämningen i lagen blir därefter. Något som understryks ytterligare av gruvgängets kommunikation att det inte nödvändigtvis är de sportsliga resultaten som är anledningen till silkessnöret men att ”det här är det bästa för Kiruna IF just nu”.



Kiruna blir förmodligen den sista anhalten i Hockeyettan inom en överskådlig framtid. Allt annat vore bara ytterst märkligt.



Kiruna IF och sportchefen Henrik Törmä måste förstås beskyllas för undermålig scouting, men samtidigt imponerar handlingskraften. Att klippa banden redan fem omgångar in i serien och trots att de sportsliga resultaten inte är (helt) katastrofala kan faktiskt vara det som räddar möjligheterna att vara med och konkurrera om en Allettanplats i slutändan.



Starkt agerat således.



* * *



Att Sergei Zhukov skulle vara först ut att få sparken den här säsongen var förstås ingen högoddsare. Men han kommer inte att vara ensam.



Ifjol var det ett tvåsiffrigt antal av klubbarna i ligan som gjorde sig av med tränare under säsongens gång. Så många får vi verkligen hoppas att det inte blir i år med tanke på den svajiga ekonomiska verklighet som råder ute i många av klubbarna. Men trots att säsongen 20/21 bara är några veckor gammal gnisslar det ordentligt på flera håll.



Det finns all anledning att tro att fler huvuden börjar rulla och det ganska snart. Något jag förstås kommer få anledning att återkomma till inom den närmsta framtiden.



* * *



Ikväll kliver Vallentuna in i elden igen efter sina dryga två veckor i karantän. Samtidigt talar väl ganska mycket för att Halmstad Hammers kommer att hamna i samma situation efter ett smittoutbrott i truppen.



Det är en minst sagt udda säsong det här.