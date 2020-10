KLART: Här hamnar Joakim Nordström

Efter att ha spelat i Boston Bruins de två senaste säsongerna kommer Joakim Nordström att byta NHL-klubb igen.

Den pålitlige centern har nämligen skrivit på för Calgary Flames.

28-åringen tecknar ett ettårsavtal med Flames som är värt 700 000 dollar, vilket motsvarar minimilönen i NHL.

Joakim Nordström har etablerat sig som en riktigt stabil center för någon av de två nedre kedjorna i ett lags forwardsuppsättning. Hans poängbästa i NHL är 24 poäng men den senaste säsongen blev det endast sju poäng för stockholmaren, som inledde sin elitkarriär i AIK.

Nordström har dock gjort sig känd som en gedigen center som uppoffrar sig för laget och spelar viktiga minuter i defensiven samt boxplay.

The #Flames ink former Bruin to deal.https://t.co/AdPM1REIyL