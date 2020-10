Viktiga segern – efter tuffa veckan: "På god väg"

– Skönt att avsluta veckan på ett bra sätt, säger Tomas Paananen till hockeysverige.se.

Det spelades bara en match i HockeyAllsvenskan under lördagen. Det var mellan Västerås IK och Almtuna. Det har varit en tuff vecka för Västerås IK. Inget har gått som det ska, i alla fall resultatmässigt. Det började med en förlust mot Timrå under måndagen med 4–1 och under onsdagen blev det total kollaps, hela 9–1 mot Björklöven.

– Det är klart att det tar på oss att förlora på sådant sätt. Det sätter sig i huvudet på oss alla men det är så det fungerar i den här branschen. Det gäller bara att studsa tillbaka, säger Thomas Paananen.

Innan fredagsträningen hade laget ett krismöte. Eller krismöte, snarare ett utvecklingssamtal.

– Det var absolut inget krismöte, nej nej. Som sagt, ibland funkar inte saker och då måste vi prata om det. Vi pratar om saker som vi gör bra också. Det var ett helt vanligt utvecklingsmöte. Som vi brukar ha. Spelarna fick berätta hur de upplever vissa saker, vi i tränarteamet likaså. Det var ett jättebra möte där vi kom fram till vettiga saker.

Var det någon spelare som "tog ton" under mötet?

– Det är många som tar ton i den här truppen. Det var kul att se att Anton Mylläri och Niclas Lundgren pratade mycket och att de kommit in bra i truppen med sin erfarenhet. Det är viktigt för mig som tränare. Det är en klyscha, men vi har högt i tak.

"Vi är på god väg"

Det var kanske det mötet som gjorde skillnad. För under lördagseftermiddagen lyckades Västerås IK vinna i hemmaborgen mot ett starkt Almtuna. Men segern satt långt inne.

– Almtuna är riktigt vassa i år, jag är otroligt imponerad. Deras special teams var bra. Det var en väldigt bra match så jag är väldigt nöjd med tre poäng.

Vad blev avgörande för segern i dag?

– Vi vann två av tre perioder spelmässigt. Den andra perioden överlevde vi bara, där var Almtuna snäppet vassare. Det vi pratat mycket om innan var spelet framför eget mål. Där var vi väldigt bra.

Resultaten har varit upp och ner, minst sagt. Hur ska ni hitta jämnhet i spelet?

– Det är bara att fortsätta jobba i den dagliga verksamheten och alltid vilja bli bättre. Det brukar vanligtvis ta runt 15 matcher innan allt satt sig. Jag är inte orolig på något sätt. Vi har kvaliteter för att utmana alla lag. Bortsett från de två senaste matcherna denna vecka så har vi spelat väldigt bra, säger Thomas Paananen.

I och med segern klättrar Västerås IK upp till en tredjeplats i en väldigt haltande tabell.