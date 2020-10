Kings skriver kontrakt med drafttvåan

Quinton Byfield är nu officiellt en NHL-spelare.

Det efter att 18-åringen har skrivit sitt första NHL-kontrakt med Los Angeles Kings under fredagskvällen.

18-åringen kommer att få en årslön på 925 000 dollar, drygt åtta miljoner kronor, vilket innebär att han får maxlönen för ett rookiekontrakt. Byfields treårskontrakt innehåller även ett par bonusar vilket innebär att han kan komma att tjäna cirka 3,5 miljoner dollar per säsong.

Om han cashar in på alla bonusar så innebär det att Byfield kommer att tjäna över 90 miljoner kronor under sina tre första NHL-säsonger.

LA better stock up on bow ties! ✒️ @Byfield55 will wear #55 with the LA Kings.

