Serien är fortfarande ung och man ska förstås akta sig för att dra för långtgående slutsatser, men några saker framstår som lite mer uppseendeväckande än andra i inledningen av årets märkliga Hockeyettan-säsong.

Tillåt mig lyfta fram några ögonbrynshöjare från serieupptakten.



HC Dalen

Den allmänna uppfattningen när HC Dalen i efterspelet till Karlskronas degradering från Hockeyallsvenskan tvingades byta från den södra till den västra serien var väl något i stil med ”vilken tur de har, nu kanske de kan ta sig till Allettan istället för att riskera negativt kval”.



Realiteten har blivit något helt annat. I alla fall i inledningen av serien. HC Dalen har inlett sin sejour i västserien med fem raka segrar och tagit 14 av 15 möjliga poäng. Det är starka papper, speciellt om man samtidigt betänker att de dessutom spelat borta mot tilltänkta toppkonkurrenter som Skövde och Lindlöven. Ett enormt styrkebesked av Norrahammar-gänget eller ett kvitto på hur mycket svagare den västra serien är än den södra? Det lär tiden utvisa.





Hudiksvall

Real Hudiksvall på hemmaplan (två matcher): två raka segrar, full poängpott och 17-6 i målskillnad.



(inte) Real Hudiksvall på bortaplan (tre matcher): tre raka förluster, en poäng och 2-5 i målskillnad. De har blivit nollade i två raka bortafihghter, mot Sollentuna (!) och Visby/Roma.



Nu råder det väl förstås inga tveksamheter kring att Hudiksvall kommer vara med långt fram när säsongen ska summeras, minns att sluge tränaren Per Ljusteräng redan ifjol betraktade grundserien som något av ett träningsläger. Man ska också ha med sig att det är slagpåsarna Hammarby och Segeltorp som varit på besök i Glysishallen samtidigt som en fredagskväll i Visby är allt annat än lätt. Men att Hudiksvall producerat 17 mål på två hemmamatcher och endast två på tre bortamatcher är uppseendeväckande.





Köping

För ännu en gång i ordningen tvingades den lilla klubben se de främsta spelarna lämna för starkare konkurrenter med mer i plånboken. Den nyrekryterade sportchefen Mathias Karlsson som tvingades värva en hel trupp utan någon spelarbudget över huvud taget valde att hoppa av uppdraget och försäsongen såg...well, inte särskilt imponerande ut. Men när serien väl drog igång klev Köping fram och chockade expertisen. Att laget vunnit tre av sina inledande fighter och ligger på Allettan-plats efter fem spelade omgångar imponerar storligen. Nu är det i och för sig inte särskilt troligt att de kommer att vara uthålliga i toppen över en hel serie, men den starka inledningen kan ingen ta ifrån dem.







Kalmars oavgjorda

Förutom den synnerligen uppseendeväckande 10-1-slakten av Halmstad Hammers har Kalmar enbart spelat oavgjorda matcher i öppningen av serien. Vid fyra av fem tillfällen har man fått med sig ett kryss och tagit matcherna till straffläggning. Senast mot Tranås lyckades man dessutom spräcka strafförbannelsen och även avgöra till sin egen fördel. Det räcker till en position ovanför Allettan-strecket.







Är glaset halvfullt eller halvtomt i Tranås?

Å ena sidan, efter en trög start har Tranås fått i alla fall lite fart på offensiven på sistone och tagit poäng i tre raka matcher.



Å andra sidan har det topptippade gänget inte lyckats vinna en enda gång under ordinarie tid trots fem spelade matcher och har poängmässigt börjat förlora mark gentemot tabelltoppen.



Om det ska betraktas som ett halvtomt eller halvfullt glas beror nog på om man är optimist eller pessimist. Men alla kan nog vara överens om att det finns mer att hämta i Tranås.







Surahammar

De satsade några kronor extra inför säsongen, de byggde ett lag med flera spännande nytillskott och inte minst, de lyckades knyta upp Patrik Juhlin med all sin positiva energi som tränare. Surahammar andades morgonluft och det såg på allvar ut som att de skulle kunna lyfta sin nivå. Därför är det faktiskt i allra högsta grad förvånande att de så snabbt fallit tillbaka i gamla mönster trots all den positiva energi de fick med sig in i säsongen. Efter fem omgångar är poäng- och måltorkan från de senaste säsongerna intakt. Fem raka torsk och bara sex mål producerade framåt är inget roligt facit. Looserkulturen sitter uppenbarligen tokdjupt i Surahallens väggar.







Nyköping

Fram till i onsdags kunde man med ganska god trovärdighet hävda att Nyköpings starka serieinledning hängde mycket på att de mött bottenskrapet Segeltorp, Sollentuna och Hammarby i sina första matcher. Men efter 2-1 och en stark vändning mot det Wings som fram till dess var helt obesegrade i säsongsinledningen har NSK förtjänat ett erkännande. Det blev förlust mot Visby/Roma och tilltänkta topplag som Huddinge, Hudiksvall och Vallentuna har man fortfarande inte mätt sig med, men att Nyköping efter sin bedrövliga försäsong skulle starta säsongen så här starkt är lika imponerande som det är oväntat.





Powerplay-procenten

Det är väldigt tidigt och den så kallade sample sizen är försvinnande liten, men mållavemanget i powerplay som vissa lag svarat för bör ändå lyftas. Så här långt ligger Boden, Huddinge och Strömsbro samtliga över 40% i powerplay-procent. Piteå, Skövde och Kalmar ligger och skramlar strax därunder. Det får vara hur tidigt det vill, det är ändå väldigt starka siffror.





Malungs boxplayprocent

Samma brasklapp måste förstås lyftas in här, det är tidigt på säsongen och så vidare, men Malungs boxplay-procent är påfallande svag. Laget har släppt in tio mål i boxplay på fyra matcher och har en procent om 44,44%. Mer än hälften av de numerära underlägena resulterar alltså i mål i baken. Så kan det inte fortsätta om laget ska lyckas hålla sig undan botten.





Victor Wänghult har varit inblandad i 75% av Kumlas mål framåt

Att återvändaren skulle bli viktig för sitt lag visste vi, men SÅ viktig!? Efter fyra matcher har Black Bulls skjutit 12 mål framåt och Wänghult står noterad för 0+9. Han har alltså varit inblandad i 75% av sitt lags offensiva produktion. Ingen blir förmodligen förvånad om det fortsätter så när laget ikväll åker till Mariestad för en ny drabbning.





Covid-19

Nej, det borde förstås inte vara en ögonbrynshöjare. Det borde inte vara det minsta lilla förvånande, men ändå tycks många stå som tagna av fullständig överraskning när coronapandemin redan i säsongsinledningen river djupa sår i Hockeyettan. Vallentuna har tvingats ta en paus i sin verksamhet, Östersund likaså och viskningarna om att det finns ett flertal klubbar som inte kommer att reda ut situationen särskilt mycket längre utan publik börjar snarare utvecklas till vrål. Hur kunde de som styr skeppet inte vara mer förberedda på det här? Det är egentligen helt sanslöst.