Vändningen: Skriver nytt långtidskontrakt

Brendan Gallagher blir Montreal Canadiens trogen.

Under natten till torsdag skrev den 28-årige kanadensaren på ett nytt sexårskontrakt med klubben värt totalt 344 miljoner kronor. Gallagher kommer därmed att ha en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar, en markant höjning från de 3,75 miljoner dollar han hade på sitt tidigare sexårskontrakt.

Det nya kontraktet börjar gälla från och med säsongen 2021/22.

