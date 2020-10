Så har KHL-svenskarna inlett säsongen

Förra säsongen spelade 31 blågula spelare i KHL.

Den här säsongen landar den siffran – än så länge – in på 30 spelare. På grund av coronapandemin har de 24 lagen kommit olika långt in på säsongen, men de flesta lagen har spelat någonstans mellan 14 och 17 matcher.

Nedan tar vi en närmare titt på hur det har gått för spelarna som försvarar de svenska färgerna i världens näst bästa liga. Spelarna ordnas i alfabetisk ordning.

Adam Almquist, b, Dinamo Minsk

Den tidigare HV71- och Frölundabacken står noterad för två passningspoäng efter nio spelade matcher i sin nya klubb. Inte alls den poängskörd man är van att se från den 29-årige backen, som förra säsongen producerade 26 poäng på 58 matcher och innan dess varit en stabil poängplockare i både SHL och AHL.

Lukas Bengtsson, b, SKA St. Petersburg

Efter att ha fått förra årets säsongsinledning spolierad av skada så har Lukas Bengtsson fått en betydligt roligare start på årets säsong. Efter elva matcher har den skicklige backen noterats för nio poäng (2+7), vilket gör att han tillsammans med Igor Ozhiganov är lagets poängbäste back.

Jacob Berglund, c/fw, Traktor Tjeljabinsk

Lämnade Neftechimik för spel i Traktor inför den här säsongen, men har haft en anonym start på säsongen. 28-åringen har bara kommit till spel i fyra av Traktors 15 matcher den här säsongen och har bara snittat 12:51 i istid under de matcher han spelat. Är alltjämt poänglös.

Klas Dahlbeck, b, CSKA Moskva

29-åringen från Katrineholm ser just nu att gå mot sin poängbästa säsong i sin KHL-karriär. Tidigare har Tre Kronor-backen producerat elva respektive sju poäng, men den här säsongen har Dahlbeck redan stått för fyra poäng på 15 matcher. Håller han uppe det snittet så landar han in på 16 poäng på 60 spelade matcher.

Klas Dahlbeck.Foto: Imago sportfoto



Emil Djuse, b, Spartak Moskva

Lämnade Nordamerika efter bara en säsong och skrev i somras på för den ryska huvudstadsklubben Spartak Moskva. Den tidigare Modo-, Frölunda- och Skellefteåbacken har fått en flygande start på säsongen och står noterad för elva poäng (2+9) på 15 matcher, vilket gör honom till den poängbästa svenske backen i KHL för tillfället.

Magnus Hellberg, m, SKA St. Petersburg

Landslagsmålvakten har haft en aningen undanskymd roll under säsongsinledningen då han dragits med en del skadeproblem under starten av säsongen. Totalt har det bara blivit tre matcher för den storvuxne Tre Kronor-målvakten, som dock vunnit samtliga matcher och räddat 92,6 procent av skotten mot honom.

Linus Hultström, b, Vitjaz Podolsk

Den tidigare Djurgårdssuccén har inlett piggt i sin nya KHL-klubb. Stod för poäng i sina två första matcher i sin nya klubb och prickade in sitt första KHL-mål i bortamatchen mot Avtomobolist i Vitjaz nionde match för säsongen. Vimmerbysonen står noterad för totalt åtta poäng (2+6) på 15 matcher.

Lars Johansson, m, CSKA Moskva

Målvakten har dragits med skadeproblem under hela säsongen och har ännu inte spelat någon match för sitt CSKA Moskva. Det är oklart hur länge till svensken blir borta. Enligt allhockey.ru började Johansson träna med laget igen tidigare i veckan.

Linus Johansson, c, Sotji

Den förre Färjestadskaptenen har spelat i åtta av Sotjis 14 matcher under säsongsinledningen. Laget har fått en tuff start på säsongen och vara vunnit tre matcher under ordinare tid. För Johanssons del har det blivit ett mål och en assist på de åtta matcher han spelat. Första KHL-målet kom i den senaste matchen Johansson spelade, den 7 oktober mot Dinamo Minsk.

Linus Johansson.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Mario Kempe, c/fw, CSKA Moskva

32-åringen avslutade fjolårssäsongen med 20 poäng på 28 matcher i CSKA Moskva och har den här säsongen inlett med fyra poäng (2+2) på sju matcher. Drog på sig en skada under försäsongen vilket gjorde att säsongsdebuten dröjde fram till slutet av september.

Anton Lander, c, Lokomotiv Jaroslavl

Den OS- och VM-meriterade centern var en av Lokomotivs poängstarkaste spelare förra säsongen (31 poäng), men har inlett den här säsongen en aning försiktigare. Efter tio spelade matcher står den svenske 29-åringen noterad för tre poäng (2+1).

Joel Lassinantti, m, Sotji

Den tidigare Luleåstjärnan har fått en tuff inledning på sin KHL-sejour i Sotji. Har vid två tillfällen den här säsongen blivit utbytt och har de senaste två matcherna han vaktat kassen registerats för en räddningsprocent på 78 procent. Totalt har "Lassi" räddat 89 procent av skotten han ställts inför och släppt in 3,15 mål i snitt per match under de elva matcher han spelat.

Jakob Lilja, fw, Barys Nur-Sultan

Den tidigare Columbus-forwarden inledde sin sejour med den kazakiska huvudstadsklubben med att gå poänglös från sina tre inledande matcher, men har därefter producerat i fin takt. Stod för ett mål och en assist i sin hemmadebut för Barys och har efter tio matcher producerat totalt sex poäng.

Oscar Lindberg, c/fw, Dynamo Moskva

Lindberg har fått en klart godkänd start på sin tid i Dynamo Moskva. På elva matcher har det förvisso bara blivit ett mål, men den Skellefteåfödde 28-åringen har ändå lyckats producera sju poäng på dessa matcher. Laget leds dock av stjärnorna Dmitrij Jaskin, Vadim Shipachyov och Daniil Tarasov.

Oscar LindbergFoto: Kenta Jönsson Bildbyrån



Anders Lindbäck, m, Jokerit

Lindbäck fortsätter att visa att han är en högkalibrig KHL-målvakt. Förra säsongen räddade han 92,3 procent av alla skott för sitt Torpedo och den här säsongen har han fortsatt på den inslagna vägen i Jokerit, där han har en räddningsprocent på 92,4 procent samt ett snitt på 2,17 insläppta mål per match på de sex matcher han spelat. Har delat målvaktsjobbet med letten Janis Kalnins under säsongsinledningen.

Viktor Lööv, b, Jokerit

27-åringen har spelat nio av Jokerits tolv matcher den här säsongen. På dessa matcher har backen noterats för fyra poäng, +6 i plus/minus-statistiken och snittat närmare 20 minuters istid per match.

Marcus Nilsson, fw, Sotji

Fjolårets poängkung i SHL har inte varit riktigt lika framträdande i KHL som han var under förra säsongen i Färjestad. På 14 matcher har det blivit fem poäng för Nilsson, som inledde säsongen genom att göra mål i debuten innan han gick poänglös i sex raka matcher.

John Norman, c/fw, Jokerit

Den tidigare Djurgårds- och Skellefteåspelaren går nu in på sin femte säsong i KHL och fjärde säsong i Jokerit. Den 29-årige stockholmaren har inlett säsongen övertygande genom att stå för sju poäng på nio matcher, fördelat på två mål och fem assist. Därmed är han den poängstarkaste svensken i Jokerit.

André Petersson, fw, Lokomotiv Jaroslavl

Smålänningen valde inför den här säsongen att lämna Dynamo Moskva för att testa lyckan i Lokomotiv Jaroslavl, hans femte KHL-klubb i karirären. Under sina tio inledande matcher har Petersson producerat fyra mål och två assist, samtidigt som han snittar 17 minuters istid per match.

André Petersson.



Lawrence Pilut, b, Traktor Tjeljabinsk

Valde något oväntat att lämna Buffalo för spel i KHL inför den här säsongen. Inledde säsongen strålande med poäng under sina tre första matcher i ligan, men därefter har poängproduktionen svalnat av en aning. Står totalt noterad för sex poäng på 15 matcher och väntar alltjämt på första målet. Får dock rikligt med förtroende i Traktor och spelade hela 26 minuter och 29 sekunder i den senaste matchen.

Jonathan Pudas, b, Jokerit

Den Tre Kronor-meriterade backen har kommit in bra i sin nya klubb Jokerit. Den finska klubben har roterat en aning på backpositionen, vilket gjorde att Pudas har ställts utanför laget vid ett tillfälle, men har stått för fina insatser när han väl spelat och står noterad för fem poäng på tio matcher. Är lagets näst bästa poängplockare bland backarna, bara slagen av finske giganten Mikko Lehtonen.

Magnus Pääjärvi, fw, Lokomotiv Jaroslavl

Den tredje spelaren i Lokomotivs svenska forwardstrio. Ser ut att gå mot en poängmässigt starkare säsong än fjolåret (19), då han under sina inledande elva matcher producerat åtta poäng. Är den forward i Lokomotiv som får näst mest istid. Ligger fyra i den interna poängligan.

Adam Reideborn, m, Ak Bars Kazan

Den förre Djurgårdsmålvakten har bara kommit till spel i fem matcher för Ak Bars den här säsongen, då han enligt sports.ru dragits med en del sjukdomsproblem den senaste tiden. Han har bara släppt in 2,15 mål i snitt per match, men har samtidigt en räddningsprocent på blygsamma 90,3 procent.

Adam Reideborn i Tre Kronor-dressen.Foto: Tomi Hänninen/Newspix24/Bildbyrån



David Rundblad, b, Sotji

Den tidigare SHL-poängsprutan har fått en poängmässigt tung start på säsongen i Sotji. Såg förra säsongen ut att få ett litet lyft av miljöombytet vid Svarta Havet, men har den här säsongen inlett med nio matcher utan att göra någon poäng samt en mindre smickrande -8 i plus/minus-statistiken.

Malte Strömwall, fw, Sotji

Efter många om och men blev Malte Strömwall i början av september klar för en fortsättning i Sotji. Laget har haft det tungt under säsongsinlednigen och för Strömwalls del har det än så länge blivit fem poäng på tio matcher. Trots att han spelat ett gäng matcher mindre än vissa i laget liggar han ändå på en tredjeplats i den interna poängligan.

Viktor Svedberg, b, Barys Nur-Sultan

Varken hemma i Sverige eller i KHL har Viktor Svedberg varit någon stor poängplockare, men den här säsongen har poängen kommit i en allt stadigare takt för den storvuxne göteborgaren. På elva matcher står han noterad för fyra poäng och har bara fem poäng upp till att tangera sitt egna poängrekord i KHL på nio poäng. Snittar över 22 minuters istid per match.

Mattias Tedenby, fw, Vitjaz Podolsk

Här har vi den svensk som inlett säsongen starkast sett till antalet producerade poäng. Tedenby har fått en flygande start på sin KHL-karriär och har under säsongsinledningen stått för 13 poäng på de inledande 15 matcherna. Fram till gårdagens poänglösa match mot Avtomobilst hade Tedenby skrapat ihop tio poäng på åtta matcher.

Mattias TedenbyImago Sportfoto



Linus Videll, c/fw, Barys Nur-Sultan

Den rutinerade svensken fortsätter att vara en pålitlig poängproducerare i KHL. Förra säsongen blev det 30 poäng i Barys-tröjan och den här säsongen har den 35-årige stockholmaren inlett säsongen genom att göra åtta poäng på sina inledande tio matcher.

Mikael Wikstrand, b, Ak Bars Kazan

Säsongen må vara ung, men Mikael Wikstrand ser redan nu ut att ha svårt at tnå upp till fjolårets poängskörd på 32 poäng. Efter tolv spelade matcher har den tidigare SHL-stjärnan skrapat ihop tre poäng (1+2) i Ak Bars-tröjan, samtidigt som han snittat strax över 19 minuters istd.

Pontus Åberg, fw, Traktor Tjeljabinsk

Efter sex säsonger i Nordamerika valde Pontus Åberg att återvända till Europa inför den här säsongen. Klubbvalet föll på Traktor Tjeljabinsk i KHL, där han under sina inledande 14 matcher noterats för sex poäng och totalt 20 utvisningsminuter efter att han dragit på sig en misconduct-utvisning i mötet med Amur för en dryg månad sedan.

TV: Veckans SHL-lag #2