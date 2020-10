Så ska svensken få italiensk hockey att blomstra

Han har varit med om att nå stora framgångar med svenska juniorlandslag. Nu jobbar tränarveteranen Torgny Bendelin med att ge italiensk ungdoms- och juniorhockey ett lyft. För Sixten Funqvist berättar han om planen som ska bidra till att göra hockeynationen Italien starkare.

– Det händer mycket kring Italiensk juniorhockey nu, säger Bendelin till hockeysverige.se.

Senast Torgny Bendelin tränade ett svenskt lag var säsongen 2017/2018 när han tog JVM-brons med Småkronorna. Efter det följde ett år i Österrike. Det hade kunnat vara ett avslut från hockeyn för Bendelin som idag beskriver sig som “halvpensionär.” Men ett möte med Stefan Mair, som tränade och fortfarande tränar HC Thurgau i Schweiz gav Bendelins hockeyliv en ny bana.



– Eftersom han är Italienare sade han “Du måste komma till Italien och utbilda tränare.” De ringde mig från förbundet i april förra året och jag var där och höll i en tränarkurs på tre-fyra dagar, berättar Bendelin.



Italienarna gillade vad Bendelin kom in med och ville anställa honom där och då. Men riktigt så blev det inte.

– Mina föräldrar börjar närma sig 90 år och jag kände att jag behövde finnas nära till hands så jag tackade nej, säger han.

– Men jag sa att jag kan komma lite då och då. Det mynnade ut i ett avtal förra året att jag skulle vara där i 60 dagar fördelat på sex tillfällen. Jag var där i cirka 40 dagar innan covid-19 slog till. Under våren blev det ju ingenting. Men jag känner mycket förtroende och de har verkligen lyssnat på mina tankar och funderingar så vi skrev ett nytt avtal om 80 dagar det kommande året på försommaren.

"ÖSTSTATS-LEDARSKAP"

Italiensk hockey har sin bas i norra delarna av landet. Förbundet har huvudkontoret i Milano men mycket av verksamheten finns i och runt Bolzano, och det är i det området Bendelin huserar när han reser ner till Italien. Senast var han där i slutet av augusti och början av september.

– Jag har redan varit nere i 25 dagar. Jag och min fru bilade ner 20 augusti och var bland annat med på ett läger med både J18- och J20-landslagen.



Och det är juniorhockeyn som är Bendelins fokus. Italiensk hockey var måhända på frammarsch under mitten av 1990-talet men för idag en ganska anonym tillvaro även om Bolzano ska spela i CHL under hösten/vintern. Men där har man alltid mellan 12-15 kanadensare där flera har Italienskt pass.



– Juniorutvecklingen har kraftigt gått ner. Det är många klubbar som har misskött det där. Det är många killar som slutar när de är 13-14 år. Det är dåligt ledarskap, gamla stilens ledarskap. De har tagit in ganska många tjeckiska och slovakiska ungdomstränare. De är där i sju månader sedan åker de hem och en del har det gamla öststats-ledarskapet. Men i juni heltidsanställde förbundet sin första juniorlandslagstränare. En jätteduktig kille och det är något som jag har pushat på. Han jobbar för fullt nu. Jag hjälpte honom att komma till Frölunda på studiebesök förra säsongen. Det händer mycket kring Italiensk juniorhockey nu, man är ute och besöker klubbarna så mycket det går.

Bolzano – ett italienskt hockeylag som engagerar.Foto: Bildbyrån



"ALLDELES FÖR DÅLIGT TRÄNADE"

Men det är en lång väg att vandra. Och Bendelin, som var med när den svenska hockeyn genomgick såväl ett stålbad som en enorm förändring i början av 2000-talet, ser vissa likheter i den väg Italien måste vandra.



– Den stora delen är att få människor att tro på att det är det här vi ska göra. Idag vet alla svenska juniorspelare och tränare att “Om vi tränar och utbildar på ett speciellt sätt så blir det bra resultat.” Men det visste inte alla i början av 2000-talet. Vi har en utbildningsform och ett ett sätt att jobba med hockeygymnasium som andra tittar på med avund. För oss i Italien handlar det om att övertyga klubbpresidenter och tränare att det är den här vägen vi måste gå. Men innan man får lite, lite resultat är det en tuff väg att vandra. Det är mycket ursäkter med vilka problem och “yes, but….”. Det får man mycket när man är ute.

Var står sig då de italienska juniorerna? Bendelin ser en ljus framtid men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra.



– På de läger jag har varit är det spelare födda 2001-05. I 2003- och 2004-kullarna, där finns det spelare som kan bli bra. 2001 och 2002 är alldeles för dåligt tränade och för dåligt skillade. Det är för långt kvar.



Så vid 2003-kullen kan man se en ljusare framtid?

– Ja, om de tränar rätt och får rätt utbildning, absolut. Varje liten moment ger bättre framtidsutsikter. Jag har haft förmånen att göra den är resan i Hockeysverige. Vi var riktigt illa ute och satte ner foten ordentligt då vi ändrade radikalt i juniorutbildningen. Klubbarna började anamma det och vi fick tränare som var bättre utbildade och när det rullade på i rätt riktning så…

"EN AHA-UPPLEVELSE"

Bendelin har tagit fram ett tiopunktsprogram för de italienska juniorerna där såväl förbund som klubbar måste ta ett helhetsgrepp.



– Den första punkten att man måste träna mer skills. Den andra är positionsspelet och den tredje är fysbiten. Den är enormt eftersatt. På den fjärde punkten kommer ledarskapet, hur man kommunicerar med spelarna. Det är en lång radda med moment som behöver göras, säger han.

– Innan Corona kom gjorde jag ett antal klubbbesök där jag var på is också. Vi drog ihop tränare och spelare från en region och det var optimalt. Då fick tränarna se med egna ögon vad man kan göra och hur man kan förändra saker och ting. Det var en riktig aha-upplevelse för många tränare.

Italienskt jubel under hockey-VM i fjol.Foto: Bildbyrån



Tiopunktslistan är klar. Torgny Bendelin är med på tåget.

Italiensk hockey har en väg att vandra. Men med tio punkter att följa har man i alla fall en karta.

Bendelins tio punkter

1) Utbilda spelarna och lär ut skills, separera gärna backar och forwards

“Det är från U13 och uppåt.”



2) Lär spelarna att spela positionshockey

“Det är från U15 och det gäller både offensivt och defensivt”



3) Fysisk träning elva månader om året

“Det är från U9/U10. I de här unga åren är det mer om rörelseträning. Hopp och lek och spring, kan man säga. Sedan stegras det efter hand. Sedan börjar man med teknik kring skivstänger vid 12-13 år och skivstångsträning börjar vid 14-15 år. En stor del till den svenska framgången är den fysiska träningen där man har lagt fokus redan från unga år. Det är väldigt eftersatt i Italien. Det gäller faciliteter också. Några av toppklubbarna där nere släpper inte in juniorerna i gymmet, till exempel.”



4) Skapa en modern kommunikation mellan tränare och spelare

"Prata med spelarna och instruera istället för att skrika, gapa och skälla. "



5) Utbilda och träna för utveckling, inte för att vinna, upp till U-12

"Det finns många ungdomstränare därnere som bara tränar för att vinna och då blir ledarskapet därefter. Ett mål som vi har satt upp med det här är att de flesta tränare ska ha ett lag och max två. Som det är idag finns det ungdomstränare som har upp till fyra lag. Det blir bara potatismos av allting. "



6) Implementera video för tränarna

"Vi ska försöka få tränarna att använda video i alla ovanstående punkter. På skillls, coachning och även de fysiska förberedelserna. "



7)= Involvera juniorlandslaget i utvecklingsprogrammet

"Juniorlandslaget ska vara en modell för de här olika punkterna. Det är något som har varit fantastiskt bra i svensk hockey. Juniorlandslaget har varit en modell över hur man ska träna och hur man ska spela; på vilken nivå man behöver vara. Vi har bjudit in klubbtränare som trainee-coacher på våra läger där de har fått se nivån och sedan har de tagit med sig det hem. "



8) Skapa en bättre relation mellan klubbar och förbund

“Det är också något jag har upplevt i svensk ishockey. För 20 år sedan var klubbarna på ena sidan och förbundet på andra sidan. Man beskyllde varandra för olika grejer men de senaste tio åren har man börjat jobba tillsammans och stötta varandra. Har man meningsskiljaktigheter så får man lösa det internt. Det är mycket olika fraktioner i Italien och så har det varit här förr också. Man måste inse att man sitter i samma båt!

9) Skapa en starkare tränar-community

“Dels behöver vi få en bättre relation till alla tränare och coacher. Vi måste få med dem på fler utbildningar. Det kan också handla om idéutbyten tränarna emellan. Det har varit många sådana videomöten under corona. Ett antal av de italienska tränarna har varit med där. Vi behöver även ta fram en licens för att kunna träna. Idag finns det ganska många utländska tränare i Italien, de kommer och går lite som de vill. Det italienska förbundet har inte så bra koll. Den licensen vi vill ha ska förnyas vartannat år och dess innehåll kan komma att uppdateras. “



10) Saluför punkt 1-6 på varenda hockeyevent.

