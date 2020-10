Rangers skriver kontrakt med draftettan direkt

Alexis Lafrenière är nu officiellt en New York Rangers-spelare.

Under måndagen skrev den nyblivne 19-åringen sitt första NHL-kontrakt med klubben och han kommer att tjäna gott om pengar direkt.

Eftersom det är ett rookiekontrakt så ligger cap hiten på maxlönen 925 000 dollar. Lafrenière kommer dock få en hel del bonusar i kontraktet som gör att han kommer att tjäna upp mot tre miljoner dollar per säsong. Kontraktet sträcker sig över tre år och totalt (inklusive bonusar) förväntas supertalangen tjäna nästan 100 miljoner kronor, enligt CapFriendly.

Alexis Lafreniére kommer att bära nummer 13 för New York Rangers.

Kanadensaren draftades först av alla för mindre än en vecka sedan och kommer att spela i NHL med Rangers direkt när den nya säsongen börjar. Förra säsongen gjorde forwarden 112 poäng på endast 52 matcher i QMJHL med sitt Rimouski Océanic. Han ledde även sitt Kanada till JVM-guld i vintras då han gjorde tio poäng på fem matcher och utsågs till turneringens bästa spelare.

Lafrenière utsågs även till den bästa spelaren i Canadian Hockey Leagues (samlarnamnen på de kanadensiska juniorligorna) för andra året i rad. Han är därmed den blott andra spelaren att ta emot priset två år i rad, den första var ingen mindre än Sidney Crosby.

Pen ➡️ Paper ➡️ #NYR.



It's officially, officially official: Welcome to the family, Alexis Lafreniere! pic.twitter.com/zDyJOY5UQO