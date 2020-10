Här är Johan Larssons nya NHL-klubb

Efter sju säsonger i Buffalo Sabres har Johan Larsson en ny NHL-klubb. På lördagen skrev gotlänningen under ett tvåårskontrakt med Arizona Coyotes.

Johan Larsson var en av svenskarna som klev ut på free agent-marknaden under fredagen. Detta efter att inte ha kommit överens med Buffalo Sabres om en kontraktsförlängning. På lördagskvällen om beskedet att han hittat en ny klubbadress.

Nästa säsong ska han representera Arizona Coyotes, där han blir lagkamrat med Oliver Ekman Larsson och Niklas Hjalmarsson.

Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet handlar det om ett tvåårskontrakt värt 1,4 miljoner dollar per säsong för 28-åringen.

Johan Larsson vann SM-guld med Brynäs 2012 varpå han flyttade till Nordamerika för att försöka slå sig in i Minnesota Wild, som hade draftat honom 2010. Det blev bara en knapp säsong i Wilds organisation innan han trejdades till Buffalo Sabres. Där har han tillbringat sju säsonger.

Den gångna säsongen var Larssons mest produktiva hittills med sex mål och 18 poäng på 62 matcher.

Totalt har han spelat 393 NHL-matcher och gjort 97 poäng (38+59).

