Uppgifter: De tittar på utköpte svensken

Är Montreal Canadiens nästa klubbadress för Alexander Wennberg?

Ja, det är mycket möjligt då Elliotte Friedman på Sportsnet uppger att Montreal är ett av lagen som tittar på möjligheten att sajna svensken nu när Free Agency öppnar.

Wennberg lär vara en habil andra- eller tredjecenter för de flesta NHL-lag och kommer därför förmodligen ha flera andra NHL-klubbar som är intresserade av att värva till sig 26-åringen.

Hearing MON will be one of the teams looking into Alexander Wennberg -- once he is officially available