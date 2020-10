KLART: Här hamnar Henrik Lundqvist

Efter 15 säsonger i New York Rangers köptes Henrik Lundqvist ut av klubben där han blivit en ikon.

Nu står det klart att den 38-årige svensken fortsätter i NHL då han har skrivit på för divisionsrivalen Washington Capitals.

Där har han tecknat ett ettårskontrakt som är värt 1,5 miljoner dollar, cirka 13 miljoner kronor. Det gör att han kommer att tjäna 4,5 miljoner dollar totalt nästa säsong då han även får tre miljoner dollar från Rangers utköp.

done now: one year, $1.5 M for Henrik Lundqvist with the Capitals, as @TSNBobMcKenzie predicted earlier today