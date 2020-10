Svenskbacken till Vegas – i utbyte mot veteranen

Paul Stastny har trejdats tillbaka till Winnipeg Jets.

I motsatt riktning, till Vegas Golden Knights, går dock svenske backen Carl Dahlström som därmed är klar för sin tredje NHL-klubb.

Vegas Golden Knights skickar tillbaka Paul Stastny till Winnipeg Jets. För två år sedan skrev veterancentern på ett treårskontrakt med Vegas efter att ha gjort succé med Jets i slutspelet 2018.



Nu ser amerikanen ut att skeppas tillbaka upp till kalla Winnipeg, då TSN:s Darren Dreger uppger att det hela ska vara klart. Stastny har ett år kvar på sitt kontrakt värt 6,5 miljoner dollar per säsong.

I motsatt riktning, till Golden Knights, går ett fjärderundeval i 2022 års draft samt svensken Carl Dahlström.

Den tidigare Linköpingsbacken inledde sin nordamerikanska karriär i Chicago Blackhawks men innan årets säsong hann börja placerades han på waivers av Blackhawks.

Då klev Jets in och plockade upp 25-åringen som spelade 15 NHL-matcher för Winnipeg den här säsongen. Dahlström har ett år kvar på sitt kontrakt innan han blir restricted free agent och är en sådan spelare som verkar ligga precis på gränsen mellan NHL- och AHL-spel.

