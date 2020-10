Trejdbomben: Skeppar iväg forne storlöftet

Efter att ha fastnat i Arizona fick Max Domi ett rejält lyft i och med sin flytt till Montreal Canadiens. Under sin debutsäsong i klassikerklubben fick det forne storlöftet, som valdes som tolva i draften 2013 av Coyotes, sitt stora genombrott då han stod för 72 poäng på 82 grundseriematcher och vann då även den interna poängligan i överlägsen stil.

Den här säsongen blev tyngre för Domi rent poängmässigt.

På 71 matcher stod Domi för 44 poäng, samtidigt som han satt på ett utgående kontrakt med Canadiens.

Nu står det emellertid klart att det inte blir någon förlängning med Montreal. Under tisdagskvällen meddelade klubben att man trejdat bort Domi till Columbus Blue Jackets i utbyte mot Josh Anderson och ett val i tredjerundan i veckans NHL-draft.

Anderson stod för fyra poäng, varav ett mål, på 26 matcher i Columbus den gångna säsongen. Liksom Domi sitter 26-åringen på ett utgående kontrakt för tillfället.

Canadiens acquire forward Josh Anderson in return for Max Domi and a third-round pick in 2020 (78th overall).

#GoHabsGo | @RONAinc pic.twitter.com/oxqHvOGrd6