Svenskarna på väg ut på fria marknaden

På fredag öppnar free agent-fönstret. Då har årets "första juli" schemalagts i den mycket märkliga NHL-kalendern.

Flera svenskar, däribland Jacob Markström och Erik Gustafsson kommer av allt att döma finnas tillgängliga på den fria marknaden. Men bakom de tunga spelarna kommer också några andra blågula namn finnas tillgängliga - i alla fall som det ser ut.

Efter drygt sju år i Buffalo kommer exempelvis Johan Larsson få testa på livet som unrestricted free agent. Buffalos nye GM Kevyn Adams sade på en pressträff igår, på frågan om de planerar att skriva ett nytt avtal med svensken, att "alla spelare får tillåtelse att testa på den fria marknaden". Det är alltså inte klart att Johan Larsson lämnar Sabres - men han kommer få se sig om efter en annan klubb.

Detsamma gäller Mattias Janmark som efter fem år kan lämna Dallas. Enligt The Athletics Sean Shapiro vill den tidigare AIK- och Frölundaspelaren gärna stanna i Texas, men ingenting ska ha hänt på kontraktsfronten. Diskussionerna mellan Janmark och klubben ska mer eller mindre ligga på is i nuläget.



As of this point nothing has happened between the Stars and UFA Mattias Janmark when it comes contract discussion. Janmark would like to return to Dallas, but business of a cap world may not make that possible.