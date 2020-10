Svenskbacken skriver nytt kontrakt – får NHL-chans?

Under sin första säsong i Nordamerika fick Sebastian Aho spela 22 NHL-matcher för New York Islanders och sköt även sitt första NHL-mål.

Därefter har den tidigare Skellefteåbacken varit fast nere i farmarligan där han har gjort 105 poäng på 156 matcher. Han har varit Bridgeport Sound Tigers bästa back, sett till poäng, under alla sina tre AHL-säsonger. Trots det har han aldrig fått chansen i NHL igen.

Nu kan dock chansen vara på väg att dyka upp igen.

Sebastian Aho har nämligen skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med Islanders. Det är dock ännu inte känt hur mycket kontraktet är värt. Det är dock ett envägsavtal vilket kan tyda på att Aho kommer få chansen i NHL den kommande säsongen.

#Isles News: Sebastian Aho has agreed to terms on a two-year contract. https://t.co/ecLyfW4eI4