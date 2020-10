Det första coronakaoset kom lagom till premiären när Vallentuna tvingades kasta in handduken med sjuka spelare. Hur den situationen hanteras kan bli vägvisaren för hur hösten ska hanteras.

Den initiala känslan är mest, jaha, är det en sådan säsong vi ska ha...?



Det första coronautbrottet kom redan i ”premiären”. Det var förstås inte särskilt oväntat. Med tanke på hur försäsongen har sett ut med flera utbrott och inställda träningsmatcher och att smittspridningen näppeligen verkar ha avstannat i samhället var det förstås bara en tidsfråga.



Men att det kom redan under Hockeyettans första spelhelg sänder förstås den tydliga signalen om hur strulig den här säsongen kommer att bli.



Och efterspelet ställer väldigt många frågor.



Ju mer information som har börjat smyga fram, ju tydligare blir bilden. Men det är fortsatt väldigt grumligt hur den ska tolkas och vad den innebär för framtiden.



När en Vallentuna-spelare per sms fick sitt positiva corona-svar under samlingen på söndagen var det klubbens femte fall, gränsen för vad som ska ligga till grund för att ställa in enligt förbundets protokoll (och här kan man ju fråga sig varför en spelare som känt sig så pass krasslig att det genomförts ett corona-test över huvud taget befinner sig på en matchsamling?).



Motståndaren Enköping har å sin sida valt att överklaga beslutet att ställa in matchen i efterhand och vill tilldömas segern med 5-0.



Det är inte någon direkt kul sits för tävlingsnämnden som nu skyndsamt måste ta ett beslut om hur det här ärendet ska hanteras. Det kommer ju nämligen sätta standarden för hur liknande fall ska tolkas längre fram under säsongen. Det är ett viktigt beslut.



För fler fall kommer det som sagt att bli.



Samtidigt blir Vallentuna-Enköping inte den enda matchen som ställs in. Stockholmarna stänger ner verksamheten i sju dagar för att rida ut corona-stormen och onsdagsmötet med Huddinge har redan ställts in. Det kan naturligtvis bli fler. I ett redan ganska komprimerat spelschema ska nu alltså ett gäng matcher snabbt planeras om och få nya datum. Det blir meck.



Samtidigt, hur mycket sitter inte Visby/Roma-spelarna som ju mötte Vallentuna i fredags och känner efter om de möjligtvis inte gått och blivit lite krassliga ändå?



Jag är inte det minsta förvånad, men fallet i premiären visar tydligt hur rörigt det här har potential att bli.



Känslan är kort och gott, jaha, är det en sådan säsong vi ska ha...?



* * *



Mörrum landar Linus Olsson som rutinerad back att ankra den defensiva besättningen med. Det är en bra värvning för att stabilisera laget och bör förstås applåderas.



Men än mer bör sättet han teasades på uppmärksammas.



Mörrum svarade nämligen för en släng av fantastisk hånhumor med det inlägg som lades ut på den officiella hemsidan och i sociala medier sent igår kväll.





Underbar vinst ikväll mot Tranås hemma och A-sektion läcker information.



Imorgon kommer en back med ca 250 HockeyEttanmatcher presenteras.https://t.co/IS0nisq3BW pic.twitter.com/ZuNIO5hZ3x — Mörrums GoIS IK (@MorrumsGoISIK) October 4, 2020

Ni förstår förstås kopplingen.Laxarna har precis smiskat upp Tranås, i folkmun kallade för TAIF och kastar ut ett inlägg med logotypen från ett helt annat TAIF, nämligen Tingsryds AIF. Som av en händelse råkar vara den klubb som fostrat Linus Olsson och varifrån forwarden Oliver Nilsson dessutom lånas in.Mörrum lyckades alltså skicka en syrlig pik till Tranås och teasa kommande nyförvärv på en och samma gång.Synnerligen snyggt måste jag säga.* * *



