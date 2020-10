"Älskar sporten och vill fortsätta att vinna"

Efter månader av spekulationer kom förra veckan slutligen beskedet att New York Rangers valt att köpa ut sin svenske målvaktslegendar Henrik Lundqvist från det sista året på hans kontrakt med klubben. Efter 15 säsonger i Rangers var den 38-åringen inte längre önskad på Manhattan.

”Tack för allt! För 15 år sedan spelade jag min första match för New York Rangers. Jag kom hit med stora förhoppningar och stora drömmar men jag kunde aldrig i min vildaste fantasi ha föreställt mig den fantastiska resan som låg framför oss...”, skrev Lundqvist bland annat på Twitter.

Sedan utköpet har det spekulerats huruvida 38-åringen kommer att fortsätta spela eller inte.

Under gårdagen kom rapporter från Sportsnets Elliotte Friedman att Washington Capitals var en av klubbarna som var intresserade av "Henke".



– Jag tror att ett lag som överväger det, och som är intresserade, är Washington, säger Friedman i Hockey Central.



Nu hintar Lundqvist själv om en fortsättning mellan stolparna.

"Jag älskar att tävla. Jag älskar sporten och jag vill fortsätta att vinna", skriver Lundqvist på Twitter.

Under sina 15 säsonger i New York Rangers noterades Lundqvist för 459 segrar på 887 matcher. Han räddade 91,8 procent av skotten han ställdes inför och höll hela 64 nollor, vilket gör att han hållit flest nollor av samtliga Rangers-målvakter genom tiderna.

I still love to compete. I still love the game and I still want to WIN!