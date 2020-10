Klart: Timrå lånar in svensken

Jesper Boqvist, i New Jersey Devils till vardags lånas in till Timrå. Det bekräftade New Jersey på sin hemsida under lördagskvällen.

22-årige Jesper Boqvist är tillgänglig direkt för Timrå, men kommer att återvända till New Jersey när deras träningscamp startar.

Han spelade 38 matcher i Devils och stod för 4 poäng förra säsongen, samt 11 poäng på 19 matcher i farmarlaget Binghamton Devils.

Senaste gången han spelade i Sverige var 2018-2019 med Brynäs då han gjorde 35 poäng på 51 matcher.