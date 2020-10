Yzermans plan för att lyfta Detroit

Detroit Red Wings har haft det tufft på sistone. Den gångna säsongen slutade laget sist och spelade bara ihop 39 poäng. Det finns dock hopp och Steve Yzerman har en tydlig strategi. – Vår plan är att drafta och samla på oss val längs vägen, säger han till The Detroit News.

Detroit är långt ifrån storhetstiden som man befann sig i när Yzerman själv spelade. Efter en utflykt till Tampa Bay är den tidigare lagkaptenen tillbaka sedan ett år tillbaka och ska nu försöka få ordning på laget igen.



– Vår plan är att drafta spelare och samla på oss val längs vägen. Drafta, ha tålamod och förhoppningsvis göra en bra draft för att bygga kärnan i laget.

NHL-draften sker nästa vecka och Detroit sitter just nu på totalt tio val, bland annat fjärdevalet och tre stycken i andra rundan. Yzerman menar att det är extra viktigt att lyckas i draften för att få ordning på laget.



– Att försöka bygga laget via free agent-marknaden är omöjligt. Det fungerar inte och att försöka göra det via trejder är också svårt. De andra lagen vill ha dina bästa tillgångar och för oss är det just nu unga spelare och draftval, som vi försöker att bygga kring.



"DINA BEHOV FÖRÄNDRAS"

Detroit hade störst chans att få årets förstaval men föll hela vägen till fjärdevalet i lotteriet. Möjligheten att bli ett slutspelslag igen hade givetvis ökat och förmodligen gått snabbare med en spelare som Alexis Lafreniere, men Yzerman är tydlig med att det kommer att ta tid för nybygget.



– Killarna som väljs i draften är 17-19 år och de flesta är några år ifrån att spela i NHL. Dina behov som organisation förändras under tiden och vi försöker att välja den bästa talangen som finns tillgänglig med just det valet.

Vad som händer vid draften återstår att se. Detroit har löneutrymme och kanske plockar Yzerman på sig något dåligt kontrakt för att få ytterligare draftval. Han kommer i alla fall ha fullt upp.



–Det kommer att bli många samtal och du sitter med telefonen varje dag inför draften.

