Klart: Publik tillåts i landslagsturneringen

Sedan drygt tre månader tillbaka har idrottsliga evenemang i Finland kunnat ta in publik under vissa restriktioner. Läget har varit en aning oklart kring huruvida det skulle bli någon publik under matcherna i den stundande Karjala Tournament, men under fredagsmorgonen kom det finska ishockeyförbundet med ett besked.

4 500 åskådare kommer att släppas in i Hartwall Arena – men bara under Finlands matcher.

– Det är enormt härligt att a-landslaget äntligen får spela igen. Turneringen i Helsingfors är en av landslagets årliga höjdpunkter, säger Finlands general manager Jere Lehtinen till förbundets hemsida.

Förutom Finland och Tre Kronor deltar även Ryssland och Tjeckien i turneringen. Alla lag kommer att testas inför turneringen och de landslag som reser in till landet kommer inte ha tillåtelse att röra sig ute på stan i Helsingfors.

Karjala Tournament spelas mellan den 5 och 8 november.

