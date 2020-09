NHL-bubbla även 2021 – fast i annan tappning?

NHL lyckades få till ett bra slutspel trots allt. Däremot är det inte något alternativ att fortsätta med en bubbla där spelarna är instängda under en längre tid kommande säsong. – Ingen kommer att göra det under fyra eller sex månader, säger Fehr till Associated Press.

Stanley Cup-slutspelet är över. Tampa Bay och Dallas var lagen som höll ut längst i NHL-bubblan när finalen avgjordes i Edmonton natten till tisdag. Tillsammans med Toronto var Edmonton värdstäder för det minst sagt annorlunda slutspelsupplägget och frågan är vad som sker nästa säsong med tanke på att coronapandemin är långt ifrån över.

Ett av de största problemen för alla inblandade har varit tiden utan sina familjer. Ingen kommer att gå med på att göra samma sak igen menar spelarfackets ordförande Donald Fehr.

Enligt Fehr ska man undersöka möjligheten att fortfarande ha skyddade miljöer med tester men med kortare perioder i en bubbla för att inte vara borta från sina familjer på samma sätt igen.



ROTERA MELLAN BUBBLA OCH HEM

Nästa vecka väntar ett möte mellan NHL och spelarfacket där diskussionerna ska fortsätta kring vad som händer kommande säsong. Enligt Frank Seravalli på TSN kan NHL gå en liknande väg som NFL med fyra till sex värdstäder som tillåter begränsat antal i publiken. Han nämner också att det kan bli aktuellt med en kanadensisk division under början av säsongen men tanke på reserestriktionerna.



Det nya konceptet skulle i så fall innebära att spelarna roterar mellan två veckor på plats i en bubbla och en vecka hemma hos familjen. För att hinna klart säsongen, som lär bli förkortad, kan det bli upp till tolv matcher per månad för lagen. Förhoppningen är att ju längre säsongen går, desto mer kan ligan öppna upp för publik och att lagen får spela på sin hemmaplan.

Det är dock väldigt osäkert kring vad som kommer att hända och det nya konceptet kan innebära ytterligare smittspridning när lagen ska resa mellan städer. NHL har ett pressat schema att få ihop och det återstår att se om de lyckas.

